以巴衝突發生後，歐美國家的精力皆投放在中東地區，對亞洲事務的關注大減，近來亞洲多國和中國也明顯少了摩擦，唯獨是菲律賓，仍然和中國在南海發生衝突。這固然和美國背後大力支持有關，但也不能忽略菲國國內的因素。

菲國政治派系競爭激烈，政府每當面臨國內問題難以解決時，往往就會巧合地借南海問題轉移話題。以1995年美濟礁事件為例，當時菲律賓政府向國會提交海軍現代化方案，參議院原本以財政困難為由無意通過。政府於是故意把中國在美濟礁上的民用設施說成是軍事設施，然後大肆宣傳中國威脅論，並聲稱菲國國防建設落後，無法應對外來入侵。最後方案成功過關，達到政府預期的目的。

近日有傳菲律賓軍方試圖推翻總統小馬可斯，事件雖然遭菲律賓政府否認，但是空穴來風，未必無因。事實上，菲律賓軍隊根據憲法只服從於政府，可實際上一直是獨立的勢力，歷史上菲律賓曾多次發生政變。小馬可斯去年上台初期對華態度友好，最近立場大轉變，不少人相信是因為美國在背後慫恿。然而軍方政變的傳聞，難免令人聯想到小馬可斯對北京強硬的另一個原因，或許是有意炒作南海爭端以轉移民眾對政府施政的不滿。

根據最新民調，小馬可斯的支持率受到國內通脹影響出現顯著下跌，民眾對政府怨言漸增。菲律賓各政治派別雖然在許多問題的看法有分歧，在主權問題上卻是一致。小馬可斯政府在南海屢屢製造事端，愈容易獲得軍隊和民眾支持。面對菲律賓的咄咄逼人，北京應怎樣拆招，國內有不同的看法。但無論如何，北京應深入探討今次小馬可斯對中國擺出強硬姿態，是否有國內政治氛圍的因素。