以巴戰爭持續逾月，加薩已有逾萬人死亡，當中四成是兒童，這對於任何稍有惻隱之心的人來說，都是慘無人道、不能接受的事。全球反戰反以浪潮正不斷升溫，美國以及英國、法國、德國、西班牙等歐洲國家，以至日本，都有反對以色列入侵加薩的示威。然而，拜登政府依然鐵了心盲撐以色列，以色列總理內塔尼亞胡更表明絕不停火，反戰聲音顯然未能構成任何壓力。

為甚麼會這樣呢？說穿了，誰大誰惡誰正確。就以美國為例，反戰反以最力的民眾，絕大部分是當地的伊斯蘭教信徒、移民人口及其後代，以及較年輕的左翼，他們大都屬於社會基層，並非佔據政經主導地位，自然對華府不造成壓力，拜登自然視若無睹。事實上，在美國精英階層中，猶太人佔有絕對優勢，最有錢、最有權力、最有學識的人都是猶太人。君不見，國務卿布林肯就以巴局勢第一次出訪以色列時，甫見內塔尼亞胡即激情高呼自己也是猶太人。試問在這樣的大背景下，反戰聲音怎麼可能入流？以色列怎麼可能不有恃無恐？

再舉些例子。曾任聯合國難民署親善大使和高級專員特使的荷里活女星安祖蓮娜祖莉，在其社交網就加薩慘況發文，批評濫殺平民違反國際法，阻礙人道停火的國家領導人也是同謀共犯；並形容加薩已由全世界最大的露天監獄，變成萬人塚，敢言姿態獲讚為荷里活良心。

但不問可知，在猶太人主導的荷里活以至美國社會，這番良心話絕對不為主流所接受，連其影星父親莊威亦忍不住開腔責難，直斥女兒無知，對她非常失望。

另一邊廂，美國國會中唯一巴勒斯坦裔女眾議員特萊卜（Rashida Tlaib），因為發表要求以色列停火的言論，並指摘拜登政府支持對巴勒斯坦人進行「種族滅絕」，結果被清算，眾議院以234票對188票通過譴責她的決議。與此同時，參議員霍利（Josh Hawley）要求拜登政府禁止TikTok，其中一個原因正是「反以色列內容無處不在」。

由此可見，美國精英階層不僅支持以色列，甚至藉着權力與地位，壓制一切反以色列言論。儘管以巴戰爭已在美國社會造成撕裂，但由於猶太人控制最多資源，佔有絕對主導地位，因此在輿論佔盡上風。內塔尼亞胡政府更是驕橫跋扈，別說視全球反戰意見無到，對拜登政府也是不放在眼內，不僅拒絕人道「暫停」攻擊加薩的建議，更明言必會佔領加薩。跟拜登早前所說，以色列佔領加薩是錯誤、不支持以色列佔領加薩的意願背道而馳。

圖窮匕現，鳥盡弓藏。隨着以色列表明必會佔領加薩，目的顯而易見，就是要將原居於加薩的巴勒斯坦人趕盡殺絕，擴展以色列版圖，搶奪巴勒斯坦土地。拜登除了在旁邊裝模作樣「勸喻」一番，根本沒有能力阻止，甚至還以軍事力量全面配合。