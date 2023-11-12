正論：工業意外多如麻　口說重視實不至

儘管《職安健條例》大幅提高罰則已超過半年，但嚴重工業意外依然不絕如縷。最諷刺的是，就在勞福局局長孫玉菡信誓旦旦表示非常關注工業意外，並聲稱要加強地盤巡查不久，油麻地中九龍幹線地盤即發生鋼筋墮下嚴重工業事故，壓中4名工人，當中兩人頭部骨裂重傷。今次已是短短4日內至少第3宗嚴重工業事故，工人性命何價！

事發地點為渡船街和甘肅街交界、加士居道天橋底，正在興建中九龍幹線。昨日下午一時許，一部運送鋼筋的吊臂車駛入地盤，吊運鋼筋時鋼纜突然折斷，鋼筋壓中4名工人，兩人重傷。同類事故並不罕見，就在前一日，東涌同樣有地盤發生吊運意外，一塊吊運期間墮下的3米長鋁板擊中一名工人頭部，工人最終死亡。而本月8日，葵涌一個正進行清拆的村屋地盤，突然冧地台塌石屎，壓住一名工人，留醫一日宣告不治。一而再，再而三，今年以來建造業已發生至少20宗致命工業意外，涉及吊運的工業意外也有9宗，共導致6人死亡。另一項統計數據亦指出，2022年全年共發生22宗致命工業意外，導致27名工人喪生，死亡人數較2021年增加兩人，較2018年16人死亡更大幅上升近七成，情況令人震驚。

每有嚴重工業事故發生，高官例必擺出重視姿態，又是巡視地盤，又是查找不足，又是嚴肅究責，但到頭來奪命事故還是不絕上演。別看今年9月，西九龍圓方地盤兩名工人吸入硫化氫中毒死亡後，當局對涉事大判項目經理起訴誤殺，擺出嚴懲不貸狀；以至今年10月，當局對屢屢發生傷亡意外的精進建築工程公司處以極刑，破天荒釘牌。但事實是無阻工業意外繼續發生，承建商依然掉以輕心，證明執法阻嚇力度並不足夠。

誠然，當局修訂《職安健條例》後，4月底開始已上調最高罰款至1,000萬元及監禁兩年，香港的罰則已是區內最高。但問題是，提高罰則不等於對承建商有警惕作用，同時因為未有案例，甚至法庭過去例必輕判，不管罰則提到多高，若沒有切實執行，都跟一紙空文無異。可以看見，由2020年至2022年，每張職安健定罪傳票平均罰款金額僅7,813元，建造業與致命意外有關的定罪傳票平均罰款也是僅20,974元，跟寶貴的人命完全不成正比。正是當局一直過於維護承建商利益，罰則不痛不癢，才會令本港地盤亂象積重難返。

孫玉菡揚言會與律政司加緊合作，檢控違規承辦商，勞工處亦會對涉事地盤發出停工令，同時發展局會暫停違規承辦商的投標資格，可惜口惠而實不至，治標不治本。

意外一次都嫌多，工人的命也是命。工人出賣勞力辛苦養家，同時為香港發展作出貢獻，職業安全理應獲得全面保障。香港號稱法治之區、安全城市，偏偏工業意外層出不窮，儼然第三世界。未來還有大量基建上馬，難道又要拿工人血肉之軀來鋪墊？