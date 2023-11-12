以色列駐聯合國代表在11月9日公布，將對與10月7日有關的人進行追捕、獵殺。這是指在當天拍攝有關哈馬斯突襲情況的新聞人員，包括所有西方大通訊社、電視台的工作人員。西方媒體的反應，是即時解僱處於巴勒斯坦的臨時僱員，大部分是自由身記者。

但是，按照以色列的邏輯，追捕擊殺哪些人，是由以軍決定。戰事以來，已有數十名記者被殺，絕大部分是巴勒斯坦人，似乎沒有非巴勒斯坦人，顯然以軍錯殺或謀殺是有所選擇，且針對的不僅是記者，更有著名記者的家人。

今次的宣告，相信會迴避非巴勒斯坦和非阿拉伯人，避免引起西方政府的反對。但是，以色列指凡是拍攝10月7日的情況，便是哈馬斯的同謀，理由一是他們預知突襲，所以才攝下影像；二是他們將攝錄的影像傳播，便是替哈馬斯宣傳。這樣的做法與思維，應該是不見於其他戰爭，其中包含了種族歧視（針對巴勒斯坦人）和蠻不講理的強橫，且是不經公平審判，以軍隨便追捕擊殺。目的只是借口來濫殺異己，禁制新聞，要使外界不能知曉實際情況，讓以色列欺騙世界，以遂其在巴勒斯坦的種族滅絕。

由於智能手機普及，10月7日的突襲中，應該有不少人錄得當時的情景，亦多會將之在網上傳播，他們難道也是哈馬斯的同謀嗎？若在加薩、西岸佔領區的居民被以軍發現手機存有這樣的視頻短片，是否亦可被視作哈馬斯的同謀？

以色列在西岸佔領區拘捕的居民，不少在拘留中未經審判而死亡，相信便是軍警虐打所致。以色列已到了瘋狂階段，任何不成理由的理由，甚至不用理由，都可以拘捕巴勒斯坦人民，也可不顧法律，任意虐打成死傷。

以色列轟炸加薩，為追殺個別所謂哈馬斯戰士而殺死數十數百人，過半數是婦孺，卻面無難色，且理直氣壯，同樣反映以色列現時政權與軍隊盡喪文明標準，不符西方或東方的價值，而是託言在他們部落神指揮下，可以在世上隨意殺戮。

猶太復國主義者變得敢與世界為敵，他們所恃的是美國的支持和被其騎劫，以美國獨霸世界的武力助其橫行無忌。

若以色列在加薩戰勝，它的氣燄會更盛，它的成功亦會鼓舞美國及西方右翼勢力倣效，世界將處於新的恐怖主義底下，巴勒斯坦只是他們的試刀石。