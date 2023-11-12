大陸會否武統台灣，是海峽兩岸加美國三方互動的問題；在互動中，台灣民眾如何對待武統，是一個重要因素。美國空軍部長辦公室台灣—中國事務主任吉米‧簡最近評估，一旦北京武統台灣，百分之七十的台灣人會留下來對抗，百分之二十會選擇離台，百分之十會投降。大多數台灣軍人表明，若要他們戰鬥到底，前提是獲得必要的訓練和武器，因為他們不想當炮灰。

這位美軍主任表示，最近他在台灣逗留兩個半月，和數百名台灣人交流，許多人認為武統只是西方口號，不可能成真；而解放軍在台灣周邊的活動只是炫耀行為，並非明顯威脅。

以此觀之，我們是否可以推論，這位美軍主任估計七成台灣人會留下來對抗武統，是基於他們認為大陸武統「只是西方口號」，不會成真？解放軍在台灣周邊的活動只是炫耀行為，不是在為武統做準備？如果是這樣，可不可以理解為七成留下來的台灣人，其實並不是為了對抗武統，因為他們根本不相信大陸會武統？

這位美軍主任評估會有百分之二十的台灣人離開台灣，這些人恐怕才是真把大陸武統當回事的。這些人一般都是有錢、有路子、了解真實情況的人，他們不盲信台灣當局的欺人之談，不盲信美國的威嚇及能力可以阻擋大陸武統。他們有逃離的本錢，但他們最為難的，是在當前危險重重情況下，何時逃離最好。走早了，也許會虛驚一場，招致損失，因為武統之外還有和統；走晚了，武統一旦發生，想走也走不成也。

這位美軍主任評估，在武統面前，台灣會有百分之十的人選擇投降。我們要問，甚麼人有資格選擇投降？當然是台灣當局和妄圖抵抗的台軍及武裝人員，這些人一投降便大局底定。當然，這個百分之十當中，也有極少數頑固分子如蘇貞昌之流，聲稱拿着掃帚和解放軍拚到底；然而，到頭來那掃帚只會把自己掃進歷史垃圾堆。

如此算來，對抗武統的台灣人能有多少？