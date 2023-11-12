G7外長剛剛在日本開了一次會，並發表了聯合聲明，當然避不開以巴衝突的話題。他們是怎麼說的呢？無非又是惺惺作態，聲稱支持以巴戰爭人道主義暫停、設立人道走廊，但通篇不提「停火」二字，反而強調「以色列有權根據國際法保衞自己和人民」。美國國務卿布林肯甚至聲稱停火將導致更多問題，真可謂奇談怪論。

都說西方國家虛偽，這就是最新例證。以色列持續在加薩地帶狂轟濫炸，傷亡人數與日俱增，每天單是兒童就有逾百人死於戰火，這豈止是人道危機，簡直就是種族滅絕。而G7外長的聲明只是輕描淡寫要求「人道暫停」，還強調以色列擁有「自衞權」，分明就是侮辱全世界智慧，替以色列戰爭罪行開脫。為甚麼只是呼籲人道暫停，而不是要求停火？哪條國際法規定以色列有權濫殺無辜？

根據聯合國數字，俄烏戰爭爆發至今共導致約一萬名平民死亡，而以巴衝突才一個多月，已有逾萬名平民被殺，其中超過一半是婦女和兒童，平均每10分鐘就有一名兒童死亡。西方一方面義正詞嚴譴責俄羅斯入侵烏克蘭，一方面包庇以色列種族滅絕暴行，難道自己不覺得偽善？當然，自己不尷尬，尷尬的就是別人，西方偽善並非始於今日，他們歷來如此，早已習以為常。

在以色列無差別轟炸之下，受害的不僅僅是巴勒斯坦人，外國人甚至聯合國人員也無法幸免。有位巴裔美籍女士聽從美國大使館建議，經海岸線離開加薩，以為總算逃離地獄，沒想到一家人乘坐的巴士遭到以軍轟炸，女兒的手慘被炸斷。這位母親悲憤莫名，拿出美國護照質問：「他們對美國公民做了甚麼？」發誓要把他們統統告上法庭。這有用嗎？別天真了，美國本來就是幫兇，她要告誰？去哪裏告？正如奧巴馬所說，沒有誰的手是乾淨的，所有人在某種程度上都是同謀。

國際刑事法院以部分烏克蘭兒童被移送至俄羅斯為由，指俄羅斯總統普京要為戰爭罪行負責，對其發出拘捕令。如果按照這種邏輯，以色列總理內塔尼亞胡該當何罪？他不是移送兒童，而是屠殺兒童，性質惡劣得多，為何國際刑事法院不出來主持公道？他們的正義感都丟到哪裏去了？說穿了，西方狼狽為奸，以色列綁架美國，美國再綁架G7，奉行「強權即公理」那一套，哪有甚麼正義可言！