《日內瓦公約》訂明，治療人員和戰區內的醫院必須受到保護，並且可以自由工作；在戰鬥中受傷並不再參戰的人有權接受醫治；戰俘必須受到人道待遇；交戰方有義務保護平民，包括禁止瞄準民用基礎設施。「國際人道法」亦指出，在任何衝突中，保護平民是最優先考慮。顯而易見，以色列對加薩進行的攻擊已犯下戰爭罪。

以色列一直對民居、學校、醫院、難民營狂轟濫炸，當地最大醫院、位於加薩城中部的希法醫院，日前又被以軍襲擊，至少13人死亡。一如以往，以色列宣稱醫院是哈馬斯據點，情況同早前轟炸難民營導致數百人死傷，藉口一樣是內有哈馬斯指揮官，至於是否真如以方所指控則死無對證。惟至今已有過萬名加薩人民死亡，六成半是兒童和婦女，死亡人數超越開打一年零九個月的俄烏戰爭，則是不爭的事實。

美國盲撐以色列所承受的壓力也愈來愈大，比利時首相甚至建議歐盟制裁以色列「暴力極端分子」。白宮不得不表示，以色列每天會在加薩北部實行4小時「停火」，允許人們逃離，但旋即遭以軍打臉，強調並未同意停火，只允許短暫暫停，是為人道援助而進行的戰術性、局部性暫停。從以軍仍然不斷攻擊醫院等設施可見，所謂的人道援助、短暫暫停，根本就是廢話。

內塔尼亞胡政府揚言必會佔領加薩，現在所作所為就是為了趕盡殺絕，將死不去的巴勒斯坦人強制流徙至埃及、約旦等地，也不管那些國家是否願意接收，總之就是不讓巴人有機會聚居集結，務求永絕以色列國安後患。問題是，除非以色列把所有巴人殺清光，否則仇恨的種子只會世代相傳，今日死不去的孩子，他日長大也會成為哈馬斯。以暴制暴，不可能換來和平。