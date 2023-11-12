抗中牌是台灣民進黨選舉的不二法門。面對明年大選即將到來，最近大陸新娘又成為政治犧牲品，原因是大陸新娘徐春鶯名列民眾黨的不分區立委名單，結果被賴清德批評不合適，聲言這是危害台灣安全的事情；綠營更群起而攻之，指徐春鶯是共產黨員云云。

民進黨打抗中牌不奇怪，但是賴清德如此抹紅大陸新娘，卻顯得不太明智。自從1987年兩岸融冰後，兩岸通婚的夫妻數量至今約有40萬對，一些大陸新娘已遠嫁台灣幾十年，例如徐春鶯，早在2000年就已拿到台灣身份證，難道這都要被當成間諜對待？

再說，台灣大部分人口都不是原住民，祖上皆是從大陸移居過去。前總統馬英九也是在香港出世，約兩歲才隨家人去台灣。民進黨這種抹紅做法反而令藍營支持者同仇敵愾，不利民進黨選情。

其實，大陸新娘近年已逐漸不再吃香。海峽兩岸婚姻家庭服務中心的資料顯示，兩岸婚姻數量從高峰時期即2003年的3萬多對，下降到2019年疫情前的6,262對，再到疫情期間低迷到不足1,500對。原因是民進黨上台後對大陸新娘處處設限，例如大陸新娘從結婚到取得在台灣定居權要6年，比外籍配偶長兩年，期間還隨時會被當局抽查。如果有些夫妻因為工作原因而短暫分居，當局可能會懷疑他們是假結婚而撤銷大陸新娘的居留身份。所以，近年愈來愈多兩岸夫妻結婚後，索性選擇到大陸生活和工作。

早前大陸出入境管理局出台了支持福建建設兩岸融合發展示範區的十項出入境政策措施，便利台胞去福建發展。對比之下，一邊開門迎客，另一邊諸多刁難，民進黨的做法只會令台灣日益邊緣化。