美國眾議院上周通過一項決議，譴責美國首位巴勒斯坦裔女性眾議員特萊卜，指她「持續故意散布以色列故意轟炸醫院的虛假敍述」。民主燈塔打壓異己並非新聞，但一改過去暗中操作，換成如此𢱑爛塊面，則反映權力核心已無法有效擺平社會良心仗義執言。

特萊卜講出令以色列難堪的真話，踢爆了以國的嗜殺，亦令美國這背後撐腰者沒面，當然難逃政棍利用制度來玩譴責。惟以軍轟炸醫院、難民營、民居、救護車乃不爭事實，連美國總統、國務卿也無法制止。若政棍們認為造成加薩逾萬人死亡不是「以色列故意」，難道想帶出以軍是發雞盲誤炸？以為持續誤殺罪疚會少一點？

以色列借清除哈馬斯之名，在加薩肆意殺害無辜平民，舉世皆見。美國選擇盲撐內塔尼亞胡政府，可以說是養兵千日，用在一朝。麻省理工學院榮休教授喬姆斯基多年前在一個訪問中指出，美國亟欲去除哈馬斯。2006年1月巴勒斯坦選舉，哈馬斯大勝，行政權應交由哈馬斯，但「巴勒斯坦民主選舉的結果不符美國利益」，美國要否定這個民主，私下運了多個貨櫃的武器給當地親美當權派法塔赫。

之不過「民主大國」大計未能得逞，哈馬斯及後以武力將法塔赫趕出加薩，奪取控制權，法塔赫則管治西岸城鎮。美國難得逮到了以哈衝突良機，正好順勢去除這口眼中釘，死的是巴勒斯坦平民，美國會有多肉痛呢？因此美國一方面做做樣口裏勸和，卻對以國送上金援，又派航母助嚇阻區內反以勢力，這並不是自相矛盾，而是一道掩眼法。

喬姆斯基雖有終身教職保障，但主流出版社不會出版其著作，主流書評亦不予理會，這就是美國過去處理異見的手法，現在則是連門面工夫也懶得做。