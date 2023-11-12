國家主席習近平應美國總統拜登邀請，將於周二至周四赴美國三藩市舉行中美元首會晤，「習拜會」終於敲定，兩大強國領導人會晤，會擦出乜嘢火花呢？

毛澤東曾說：「當着天空中出現烏雲的時候，我們就指出：這不過是暫時的現象，黑暗即將過去，曙光即在前頭。」然而，今年以來，美國對中國嘅圍堵、制裁、打壓並沒有停止過，尤其是拉攏日本、南韓、菲律賓、越南、印度，喺中國南海、邊境製造事端；即使芝蔴綠豆嘅小事如氣球事件，也吹成間諜風波，你話彼此邊會有偈傾吖？

今趟「習拜會」千呼萬喚始出來，是否彼此可以拋開成見，掃走烏雲見曙光？中國外交部稱，兩國元首將深入溝通事關中美關係嘅戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平發展的重大問題。習近平也將在亞太經合組織（APEC）峰會上演講，全面闡述中國對深化亞太合作、促進地區和世界經濟增長嘅重要主張。

隨着中美關係這幾年的大變局，美國外強內乾，評級機構惠譽將美國信貸評級由最高的AAA降至AA+。反觀中國，近年繼續喺國際舞台扮演重要角色，美國資深官員稱，現時美中已非5年或10年前嘅關係，當前目標是「管理競爭，防止衝突的負面風險，並確保溝通渠道暢通」。

拜登一直希望恢復美中軍事溝通渠道，美國財政部長亦重申無意與華脫鈎，之但係，美國議員卻分不清「魚與水」的關係，睇唔出當今中國係水，美國係魚，魚離開水瓜得；佢哋要求拜登向中國領導人提出多項訴求，連釋放並撤銷對部分香港民運人士嘅指控都講得出，美國政客長唔大一至於此，一味廢噏無謂只會拖累美國國運，繼續沉淪！