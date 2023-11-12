筆者日前接獲多名非本地護理員的投訴，再有院舍懷疑串謀內地不良中介剋扣薪酬，當中更涉及有人疑透過陰陽合同，巧立名目收取「勞務費」，長年累月剋扣高達兩至四成月薪。然而這些投訴恐怕只是冰山一角，高昂的維權成本令非本地工友投訴非常困難。筆者經常強調，保障好非本地勞工，就是保護本地打工仔女的飯碗，也是對良心企業的保障，政府須盡快改善非本地僱員的維權支援。

大部分被剝削的非本地護理員都敢怒不敢言，擔心一旦失去工作，會損失上萬元來港工作的預繳費用。再者，非本地護理員投訴後，往往隨即被解僱，但在處理投訴及司法程序的維權期間，並沒有庇護性質臨時住所可提供，加上一日三餐開支、出入境安排、再找工作等，這些維權成本令他們卻步。

為紓緩香港安老院舍的人手荒，目前有約4,000名內地合資格的護理員，通過補充勞工計劃來港工作。港府也指出，今年頭10個月，各項輸入人才計劃共收到逾18萬宗申請，當中批准了逾11萬宗。但我們再次接獲工友被剝削的投訴，一方面院舍的行為嚴重違背補充勞工計劃原意，損害非本地工友的勞工權益；而有關做法也令香港蒙羞，嚴重影響非本地人才來港工作的意願，更加劇本地勞動力市場的惡性競爭。而高昂的維權成本令很多面對剝削的工友不敢挺身而出，本地工友又以為非本地工友壓低工資「搶爛市」而心生不滿，長期就會造成社會和政治矛盾！

筆者協助這批工友去勞工處落案，甚至要去警署落案，但這批工友至今仍要為暫時的安身之處而憂慮。雖然勞福局願意協助他們找新工作，也有機構願意暫時為他們支付在港房租，但畢竟不是長遠之計。現時雖然有社會服務機構提供講座和活動協助非本地勞工，但對家庭傭工以外的勞工，並沒有任何庇護中心和安全屋之類的服務。筆者認為政府急需完善非本地勞工維權的配套機制，一方面要主動調查，更要為舉報的工友提供協助，包括協助轉工、維權轉工期間的住宿及特別的出入境安排，令工友勇敢舉報。筆者亦建議加重罰則，僱主被投訴表面證供成立的個案，政府應立即停止其輸入勞工計劃申請，並凍結其「護養院宿位買位計劃」。保障好非本地工友維權，維護公平法治，能保護本地打工仔女的飯碗、保障本地工人就業優先，同時保障守法企業。

在這資訊年代，講求智慧治理，卻仍依賴層層中介，令不良中介有機可乘，根本是一種荒謬！勞工處應考慮與相關省市的人社部門合作，統一平台直接登記有意來港工作人員，再交內地認可勞務公司跟進；同時聯同省、市的人社部門，監管好持牌認可勞務公司收費，強化收費的透明度。而這方式成熟後，可再推廣至用於國外其他地區的人員招募管理。善用科技、減少中介、增透明度，這才是一個智慧化世代、數字化治理的體現！