正論：天橋一步一驚心 設計失當種禍根

何謂「以民為本」？就是應民所需、急民所急。施政做到以民為本，方能贏得市民的信任。於是，港府官員常把「以民為本」掛在嘴邊、寫在書上，或許也有放進心裏，偏偏忘了將其體現在施政之上。每當制訂公共政策，抑或規劃民生基建時，港府總是與市民所需所求背道而馳；即便民有所呼，官員依舊不應。以民為本，港人感受不到；官腔二字，官員卻發揮得淋漓盡致。

港府不恤民情這一特點，總能在各項大小型基建中有所體現。例如房委會近期展開「青康路北公營房屋發展計劃第三期」工程，原有連接長康商場至長青巴士總站的行人天橋需封閉重建，於是當局興建了一條臨時行人天橋代替，減少工程對市民出入帶來影響。表面上看，當局舉措並無不妥之處，惟臨時天橋啟用後，居民隨即叫苦連天，皆因天橋設計失當，樓梯不但明顯較陡斜，且每級梯級又高又窄，不足讓一般成年人的鞋完全踏在梯級上，導致市民上梯時必須「高提腿」、落樓梯時更要側身扶着欄杆，可謂一步一驚心。

誠然，該天橋樓梯的高度及寬度皆符合法定標準，卻是分別貼近高度的上限、寬度的下限，不禁讓人質疑，普通一條臨時行人天橋，為何仿似要挑戰人體極限呢？假如居民個個身手敏捷、步履如飛，自然不成問題；問題是，附近的長青邨及長康邨居民皆以長者為主，長者上落樓梯時發生意外的風險，本來已經比其他成年人為高，當局還把作為主要通道的天橋建得如此險峻，居民避無可避，究竟是何用心呢？有議員透露，該天橋自上月中旬啟用至今，已接獲不少關於街坊使用該橋時受傷的報告；傷者該向誰追討呢？

事實上，本港行人天橋設計失當屢遭詬病，尤以臨時行人天橋最為嚴重，今次例子不過是冰山一角，在社交平台上，甚至有網民票選「最奇葩天橋」及「最難行樓梯」，惡劣情況可見一斑。雖說是臨時性質，惟一般仍要用上數年；以今次天橋為例，「青康路北公營房屋發展計劃第三期」工程預計要到2029/30年度才有望完成，意味着該天橋至少要使用4至5年，教居民如何忍受。

並非居民不願將就，無事挑事，而是性命攸關。長者摔落樓梯可大可小，難道港府非要等到悲劇發生，才願意動手整改嗎？況且，行人天橋設計失當的後果可不止如此。行人橫過馬路被車撞倒的事故屢見不鮮，肇事者一時貪快當然是主因，卻與過路設施設計差脫不了關係。倘若過路設施方便易用，誰又會與自己過不去，捨易取難呢？

令人無奈的是，一時貪快的又豈止行人，港府亦如是。明明只要多走一步，在天橋動工前翻查數據，掌握居民年齡分布，便可以避免一切不必要的麻煩；不知道使用者是誰，無視使用者的需求，單純依照法定標準就把天橋建起來，這就是官員口中的「以民為本」嗎？行事粗疏、墨守成規，應屬官僚主義吧！只不過是簡簡單單興建臨時行人天橋，港府依然弄得民怨沸騰；其他政策基建，又如何給予市民信心呢？