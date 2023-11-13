美國銀行在一份報告中援引國會預算辦公室的數據稱，未來10年美國政府債務將達到54萬億美元，即是在目前的基礎上再激增20萬億美元，平均每年增加2萬億美元，這是多麼驚人的數字。雖說債多不愁，美國人也許早就麻木了，但繼續照這種速度膨脹下去，何時才是了局？將來如何收科？歷史上從來沒有一個國家可以長期舉債度日，更沒有一個國家可以靠借錢來維持霸權。

有人替老美辯護，聲稱美國債務問題不如想像嚴重，即使規模愈來愈龐大，將來也不必完全清償。例如英國，至今仍持有拿破崙戰爭期間欠下的債務。這個比喻實在不倫不類，英國正是因為日益衰落，才由世界霸主淪為二三流國家，拿它跟美國比較，豈不是說美國也將步其後塵？未來的事暫且不提，目前利率高企，美國政府單是支付國債利息一年就需要逾萬億美元，比軍費開支還要多，如果這還不算嚴重，甚麼問題才算嚴重？

當然，美國自恃擁有美元霸權，不管是瘋狂印鈔，還是大量發債，都不必太擔心沒人買單。但問題是，近年美元霸權地位已開始動搖，全球去美元化浪潮方興未艾，美債受到各國央行和投資者追捧的好日子即將到頭。尤其是俄烏戰爭爆發後，美國糾集盟友對俄羅斯發起全方位制裁，除了凍結俄羅斯巨額海外資產，還將俄羅斯主要銀行剔除出SWIFT，使各國對美元資產不信任感激增。今年8月在南非舉行的金磚國家峰會，鼓勵成員國與貿易夥伴使用本幣結算，且責成各成員國研究本幣合作、支付工具和平台等問題，將於下次峰會提交報告。金磚國家積極推動本幣合作，正是全球加快去美元化的明顯信號。

畢竟時移世易，美國利用美元霸權轉嫁國內債務風險並收割全球，甚至將美元武器化肆意制裁其他國家，過去無往而不利，但現在已經不太靈驗。俄羅斯固然不怕美國制裁，中國這個龐然大物更非美國所能撼動。近年中國持續拋售美債，持債規模已降至14年新低，而且勢必還會繼續減持。老美看在眼裏，急在心裏，卻無可奈何，總不能強迫中國購買美債吧？

水能載舟，亦能覆舟，儘管美元在全球市場仍佔據主導地位，但隨着美元霸權被不斷透支，全球去美元化步伐必然加速。人們實在懷疑，當美國債務規模達到54萬億美元時，還有多少國家願意捧場？