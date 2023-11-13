以巴戰爭爆發超過一個月，加薩的巴勒斯坦平民死了逾萬，現在美以兩國又開始密謀戰後如何管理加薩。拜登曾表示，不支持以色列佔領加薩，但內塔尼亞胡政府不作如是想，曾揚言必會佔領。美國國務卿布林肯此時忽然擺出強硬姿態，批評已有太多巴人喪生，希望防止他們受傷。

內塔尼亞胡其後聲稱，不尋求征服、佔領或統治加薩，但需要一支「可靠的部隊」進駐加薩。美以兩國唱雙簧，根本就是一場戲，結果都不能改變加薩巴人被趕盡殺絕、流離失所的悲慘命運。以色列無差別攻擊加薩平民，不對等的「自衞」行動已激起全世界正常人的憤慨，美國盲撐以色列，承受的壓力也愈來愈大。明年便是選舉年，拜登急欲連任，惟俄烏戰爭表現無能，以巴戰爭他又極度偏袒以方，已令不少民主黨支持者非常反感。布林肯適時惺惺作態，擺出批評以色列狀，其實只是敷衍輿論，骨子裏仍然一面倒傾向以色列。

無獨有偶，美媒以至埃及傳媒都有消息傳出，美國有意讓約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，或埃及開羅政府接管加薩，但都被斷然拒絕。前者直指，他們並無真正自治權，四周都受到以色列軍方嚴密監管；後者亦不欲蹚這渾水，只想邊界一直保持平靜。美國退而求其次，有意拉攏阿拉伯國家共同派軍隊進駐加薩，藉以抗衡伊朗及俄羅斯在區內影響力，但全部被回絕。

很明顯，即使美國不想，以色列最後必然接管加薩，哪管食相難看，為了哈馬斯永不超生，內塔尼亞胡必定會這麼做。可憐是200餘萬加薩平民再次失去土地，只能流散四竄，此生建國無望。然而，歷史上所有霸權終難長久，總有衰敗的一日。請記着：天道循環，報應不爽！