與中國西南邊境接壤的緬甸，國內少數民族眾多且關係複雜，緬甸政府軍隊和地方少數民族叛軍，多年來不時爆發衝突，已成為家常便飯。但最近緬軍在緬北撣邦與少數民族地方武裝組織的火併中損失慘重，令軍政府面臨兩年多前奪權以來最嚴峻的危機。此次衝突若持續下去，除了有可能令緬甸國土分裂，恐怕也會影響到中國。

外人所說的緬北，主要是指緬甸北部的克欽和東北部的撣邦，當中撣邦是緬甸聯邦中面積最大、人口最多的一個邦，主要民族為撣族和佤族，與中國雲南省的臨滄市和西雙版納接壤。以往緬北每次發生軍事衝突，毗鄰的雲南省就會遭到波及。這次緬北戰爭也不例外，至今已導致數名中國公民喪生。北京日前亦已向緬甸交戰雙方提出強烈不滿，要求各方杜絕事件再次發生。

中緬是近鄰，兩國邊界線逾2,000公里，邊境地區沒有天然屏障，民眾往來一向方便。令人擔憂的是，緬北戰事遲遲未見到解決曙光，再持續下去，隨時會有大批流離失所的緬甸難民湧入中國境內，出現人道主義危機。根據以往經驗，難民人數動輒數萬，當中不排除有武裝成員及不法分子趁亂混入中國境內，導致跨境犯罪問題叢生。

從更宏觀的視角來看，緬北持續衝突也將影響到中國的經濟安全。近年北京當局大力提倡發展一帶一路，與緬甸及東南亞國家合作的很多項目，都有經過緬北地區，例如中緬油氣管道、瀾滄江—湄公河航道和泛亞鐵路西線。緬北局勢動盪不已，這些國際通道的建設勢必受到挑戰。早些年緬北戰亂，就曾經導致已投產的中緬油氣管道多次被迫停工，損害了中國經濟利益。如何讓緬北衝突各方盡快停火，是北京需要思考的問題。