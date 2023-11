美國參謀長聯席會議主席布朗訪問日本,表示確實相信北京不是真的想武力攻台,但陸方會試圖用其他方法奪取台灣。為了替中美領導人會面締造良好氣氛,山姆大叔暫時收起最愛打的「以台制華」牌,真是用心良苦。

美西方早有默契,就在美軍頭訪日前夕,英媒先打頭陣盤點出陸方若攻台,須動員3,000列軍事列車、100萬架車輛、2,100架軍機與8,000多艘船艦,以大堆數字來凸顯行動規模之龐大,更直指比二戰登陸諾曼第還要大工程,讓新聞界有話題追問布朗。英美日這記三角短傳,對外營造出北京好像很力有不逮的觀感,那麼就不是美國忽然在台灣問題上跪低了,而是陸方根本未成氣候,因此與中國領導人見面時,將聚焦談生意、兜售美債,台海問題避重就輕。

台灣是中國的一部分。攻台必然引發人員傷亡、設施被毀,試問世上除了二次大戰以來,直接或間接發動了至少600場大大小小戰爭的好戰超級大國外,又有誰會那麼不打仗不安樂?新加坡總理李顯龍認為中國大陸在台灣問題上並非「衝動好戰」,除非大陸受到挑釁,否則世界「不會一覺醒來發現他們(大陸)已決定發動登陸戰」。的確,攻台並非「to be or not to be」的問題,它甚至不是一個軍事議題,而是美國人對北京撩是鬥非的外交政治把戲。

以中國目前即使被美國及西方搞晶片圍堵,供應斷鏈,但依然能夠絕處逢生。反觀美西方,除了制裁、欺凌外,已然技窮。事實勝於崇洋舔美,不管有沒有東升西降、「全球南方」之說,中國憑藉自身實力,也必然能夠發展出壓過美國的國家實力,屆時不戰而屈好戰美兵,兩岸和平統一。舔美人士只要不是太短命,都能見證這一歷史時刻。