屍橫遍野、頹垣敗瓦、血流成河等詞語，最適合用來形容現時加薩地帶的狀況。為報復巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯早前的突襲行動，以色列無視國際勸阻，連日來對加薩狂轟猛炸，地面攻勢一浪接一浪，造成大量平民死傷，已經稱得上是屠殺。更可怕的是，以軍的行動出現「失控」的徵兆，逐漸變得肆無忌憚，近日竟公然轟炸多間醫院，加薩變成真正的人間煉獄，只剩下時間問題。

殺紅了眼 放膽進攻

還記得位於加薩地帶的阿赫利阿拉伯醫院上月遭到空襲，造成數百人傷亡後，以色列與哈馬斯仍在互相推卸責任；當時，以色列一口咬定是哈馬斯發射的火箭墜落所致，外交官員群起發聲，還聯合歐美傳媒提出各式各樣毫無說服力的「證據」，企圖洗白，猶恐背上殺害平民的責任，被各方指摘。如今，以軍轟炸加薩的醫院時「眼都不眨」，官員冷冷地回應一句「是哈馬斯指揮中心」，便自以為逃脫所有責任。以色列態度上的轉變，足見已經「殺紅了眼」，變得視人命如草芥；同時，各回教、阿拉伯國家先後作出的外交行動，例如召回駐以大使等，令以色列與回教及阿拉伯世界關係跌至冰點，驅使以色列認為毋須再顧慮形象，轉而放膽進攻。

然而，以軍的瘋狂轟炸，對哈馬斯造成的損傷實在有限。須知道，要徹底消滅一個組織，首要是切斷其財源，其次是消滅其領導層，惟哈馬斯的領導層根本不在加薩，而是身處其他阿拉伯國家，受當地政府庇護；至於哈馬斯的財源，同樣來自阿拉伯國家；只要兩者俱在，哈馬斯就可以隨時隨地招兵，意味着加薩每一個人都可以是潛在的哈馬斯分子；即便以軍將加薩夷為平地，殺光所有平民，還有整個阿拉伯世界；種族及信仰不同所形成的仇恨，並不會因以軍的行動而終止，反而會愈演愈烈。

表面上，以軍的攻勢如入無人之境，正乘勝追擊；事實上，以軍的確正在進入「無人」之境，皆因哈馬斯明顯有意避其鋒芒，負隅頑抗的哈馬斯成員，恐怕並非哈馬斯的主力，而是被放棄的一群，早有戰死的決心。真正的戰鬥，會在以軍徹底佔領加薩一刻開始，哈馬斯會以神出鬼沒的方式，偷襲、暗殺、綁架駐守的以軍；倘若以軍撤退，哈馬斯將捲土重來，重新佔據加薩，情況猶如阿富汗的塔利班。

以色列政府並不是傻子，自然懂得哈馬斯的「陽謀」。之所以一邊肆無忌憚地轟炸，一邊又開放人道走廊，容許難民離開，甚至「默許」哈馬斯分子混入難民中離開，目的就是逼走巴人，清除哈馬斯可能掌控的「人和」，摧毀建築物，消除哈馬斯的「地利」。如此一來，哈馬斯勢難捲土重來。

至於哈馬斯的應對方式，則是阻止平民離開；肉盾還是其次，當絕大部分平民南移，巴人將徹底失去加薩北部。可憐的是巴人，留不得、走不得，只有死路一條。