娛圈單打：阿女何必咁倔強 快點回家大團圓

TVB王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》一直收視高企，唔少演員都好恨加入。憑「熊心如」一角而入屋的蘇韻姿（Andrea）本來得天獨厚，聲勢大漲，點知傳出有人開工態度欠佳，經常遲到而被飛出劇組。唉，好心阿女唔好咁硬頸，有錯就認，打就企定，珍惜機會啦！

Andrea自從無法「回家」後曝光率大減，佢亦不甘坐以待斃，最近接演音樂劇「自我解凍」。之但係，音樂劇始終係小眾娛樂，唔同電視係免費大眾娛樂，冇得固定在大台亮相，聲勢始終差咁啲。

點知好衰唔衰，最近又傳出Andrea同大台高層吵大鑊，唔止回家無期，仲分分鐘被炒。喂，阿女因乜咁沙膽，連高層都翻面呀？唔通真係唔憂做？Andrea當然例牌否認，仲話公司一直好愛錫自己，對是是非非感困擾喎。不過講嚟講去，阿女始終講唔出幾時可以回家，同高層關係如何又係語焉不詳。睇個款，真係入咗雪櫃，有排出唔番嚟喎。

唉，阿女，未紅先驕唔掂㗎！須知Andrea家陣只算薄有名氣，距離大紅大紫差好遠，何解唔好好改變態度，爭取工作機會？睇吓發哥，早前喺南韓釜山電影節領取「亞洲電影人獎」，不忘感謝TVB當年給他機會。發哥早就無欲無求，但依然識得飲水思源，一紅幾十年，豈是無因！

所以話啫，不管阿女條件有幾好，若然態度唔好，等於玩死自己，必然會局限發展，試問有邊個老細，會鍾意開工遲到、得罪人多嘅夥計吖？與其虛度光陰，不如想辦法耍冧，快啲回家大團圓好過啦！