世界視線：阿拉伯回教聯手 看能否扭轉局面

11月11日伊斯蘭教與阿拉伯的聯合峰會後，由沙特阿拉伯代表公布的聯合聲明，表達了中東沙特阿拉伯與伊朗兩大集團的共識。聯合聲明措詞強硬，實際上可作為中東差不多所有國家對以色列和它背後美國的最後通牒。

‧依1967年協定，重定巴勒斯坦主權及疆界；

‧否定及譴責以色列在加薩及其他佔領區的侵略和戰爭罪行；

‧要求所有國家停止向以國出口武器與彈藥；

‧強制進入加薩地區的各種援助；

‧要求聯合國安全理事會制止以色列的侵略，並把不採行動的國家列為以色列侵略的同謀；

‧國際刑事法院調查以色列的戰爭罪行，並由阿拉伯和伊斯蘭國家建立監測單位進行記錄、訴訟以色列所犯的戰爭罪行；

‧完全拒絕任何對巴勒斯坦人民強迫轉移或驅逐，這將是紅線和戰爭罪。

約束美提供武器

聯合聲明的態度很明確。一是針對美國，因為以色列依賴美國供應武器與彈藥。斷了這個管道，以色列難以對抗阿拉伯等的未來攻擊。這是對以色列與美國關係最厲害的打擊。當然美以都不會同意。不同意的話，便難以阻止阿拉伯和伊斯蘭國家對反以勢力輸送武器彈藥。從根本上可以改變當前以色列軍力的優勢，壓抑其動武的傾向。

二是否決了1967年後以色列佔領的合法性，以驅逐巴勒斯坦人民作為宣戰的紅線，並把默認支持以色列侵略列為同謀，便也是宣戰的對象。這是很嚴厲的立場，不但對以色列美國有要求，對阿拉伯伊斯蘭國家亦有要求。一旦以色列越過紅線，便準備作戰，不能再推搪。

在美國催逼下，以國已開放部分救援，約旦也強行空援，土耳其用軍隊護送援助。其他國家相信亦陸續會壓迫以色列開放，現時每天4小時將不會足夠。在這個聯合聲明公報後，阿拉伯伊斯蘭國家及法國、西班牙、愛爾蘭等料會提供援助。中俄、印度亦不能袖手旁觀，援助加薩便會限制以色列在當地的戰爭和破壞。援助的通道不能讓以色列隨意轟炸，在加薩便由此出現安全的區域。以色列當然反對，哈馬斯亦會利用，這將是三方角力之處。

沙特阿拉伯代表發表聲明，突出它的領導地位，剛剛伊朗總統訪問與參加會議，便是集體表現力量。一是看它們是否言行一致；二是看美以反應。