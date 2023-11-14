正論：政策組閉門造車 乏成果惹人疑慮

政府工作不夠公開透明，容易惹來公眾疑慮，不知道官員何時工作、做了甚麼，又獲得了甚麼成果。尤其現時本港市道不景氣，經濟缺乏活力，樓市股市一潭死水，民生困窘，各行各業急需支援，基層亟待解困之際，市民既享受不了成果，又看不見官員工作過程，自然諸多揣測。何況，官員的薪酬待遇來自公帑，公帑一大部分源自於稅金；那麼，納稅人關心所繳納稅金，是否用得其所，抑或是遭到官員敗光，也是理所當然的。

事實上，港府目前有多個政府部門的工作性質、工作內容以及所獲成果均不夠透明，公眾幾乎一無所知。例如，港府去年組建了「特首政策組」，聲稱是宏觀政策決策單位，會在香港層面留意民情民意，又會在充分理解國家發展、審視國際形勢下，推出全面政策。惟據政策組提供的資料顯示，該組成立將近一年，明面上的工作內容只有組長5次公務外訪、27個研究項目、聆聽各界民意，以及向特首提供意見；其中，5次公務外訪全是訪問內地，3次外訪目的與大灣區發展有關、一次外訪目的與一帶一路有關，餘下一次公務外訪是前往深圳與兩名特首顧問團成員會晤。

作為國際大都會，本港背靠內地發展固然重要，惟也要放眼國際；只到內地考察交流，不赴國際進行調研，政策組又如何審視國際形勢呢？更重要的是，外訪後政策組有何獲益？為何與特首顧問團成員會晤，要選擇在深圳呢？會晤內容詳情又是甚麼呢？政策組一概未有公布，甚至本報記者主動查詢，惟對方拒絕透露；如此神秘，究竟是保密需要，抑或是想掩飾沒有成果呢？實令人費解。

神秘的不只5次公務外訪，還有兩個年度合共批出的27個研究項目；除了研究主題外，公眾對於項目的研究方式、研究過程、研究成果等全然不知。至於聆聽各界民意方面，公眾確能在各種諮詢會上看到部分政策組成員身影，惟對於政策組向特首提供了多少條意見、又提供了甚麼意見，公眾同樣是滿頭問號。更離奇的是，雖名為「政策組」，又另設了「專家組」，惟成立至今召開了一次會議；次數那麼少，成員之間如何分享及協調呢？難道各自為政嗎？

最可怕的是，特首政策組每年開支高達1.3億元，或許對比其他部門開支，算不上龐大；惟對於絕大部分市民而言，都是一筆天文數字，又看不到實質收益，教市民如何相信並非浪費公帑呢？現屆政府上任之初，便強調要設立績效指標（KPI），來衡量公務員的表現；那麼，為何政策組沒設KPI呢？即便很多工作未必能量化，惟內容又不涉及軍事外交機密，全盤公開不就好了嗎？市民普遍是願意相信政策組成員正努力建設本港，惟信任並非無條件或無限的；當局拒絕開誠布公，只會教市民心生疑慮，同時亦是在抹殺政策組的努力，只有弊端，沒有好處。