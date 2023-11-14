日本追隨美國打壓中國原因很簡單，一是它早已亡於美國，是美國的附庸，沒有政治和外交自主，山姆大叔讓它幹啥就得幹啥。二是這些年它切切實實感到中國的崛起威脅了自己，搶了日本的市場，壓縮了它的空間。三是日本與中國在釣魚島問題上有領土、主權之爭，它以為只有靠美國的軍事保護、靠《日美安保條約》就能抗衡中國。而日本是美國在亞太區最大的「軍事基地」，最多的美軍駐守和武器布防，經濟實力最強、戰爭能力最強、戰略地位最突出、戰爭經歷最豐富，一旦和中國打起仗來，最能幫到美國，失去了日本就是失去了亞太，美國的對華大國博弈就一定崩盤。

美國在日本最大的軍事基地、武器彈藥和戰略物資儲備庫是沖繩（琉球群島）。沖繩與釣魚島、台灣最近，與南海和台灣最近的菲律賓不遠，也就是說釣魚島、台灣、菲律賓在中美博弈下，一旦軍事衝突、點燃戰火，按照日本政客「台灣有事就是日本有事」的說法，沖繩「參戰」就會衝在前頭，是所謂「前進基地」。沖繩被摧毀，小日本也就差不多玩完，山姆大叔的亞太戰略也就坍塌，屆時釣魚島屬於中國也就解決，用不着「後人操心」；屆時兩岸統一，中國在南海失去的島嶼回到懷抱；東海、台海、南海局面大定；東北亞、朝鮮半島也將迎來新局面，發生巨大變化。

沖繩的地位和作用如此重要，美國和日本當然十分清楚，不容有失，要加強戰備，提升威懾。日前在菲律賓海舉行的美日大規模軍演後，順勢在沖繩空域進行空中聯合訓練，美國有兩艘航母，美日出動32架軍機。

日本防衞省表示，駐日美軍開始使用在沖繩空軍基地部署的無人機，參與演習的B52H戰略轟炸機來自關島的美軍安德森空軍基地，F35C戰機來自卡爾文森號航母。凡此種種，陣仗極大，對準中國的意圖至為明顯。