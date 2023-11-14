就在民進黨狂打陸配徐春鶯的放棄國籍問題，甚至賊喊捉賊地發展到這一切都是大陸認知作戰，是中共企圖營造民進黨歧視大陸人觀感的陰謀時，賴清德忽然說人權無國界，要讓陸生也比照僑外生納入健保，之前一直阻擋的衞福部隨即配合宣布明年將會實施，引起民進黨內一片嘩然。

外流出的民進黨內部討論群組顯示，許多人認為陸生納入健保簡直是自打耳光，因為自2010年開放陸生來台就學後，一直阻擋陸生納入健保的，正是民進黨與他們的側翼組織，現在忽然政策大轉彎，到底要如何向支持者交代？如立委林靜儀等人隨即出謀劃策，稱只要把陸生視為外籍生，那就合乎民進黨一貫主張，因民進黨向來認為自己不是中國人，應把陸生當外國學生看待，現在只要宣稱比照外生辦理，那就能符合台灣中國一邊一國的主軸，又能符合國際對人權的要求。

賴清德為何在此時提出這主張？理由很簡單，因民進黨與側翼操作徐春鶯問題過頭，無限上綱懷疑陸配忠誠度的結果，是一口氣得罪了台灣上百萬的新住民選票。然而為了淡化趙天麟外遇「親中」的尷尬，及確保選戰「抗中保台」戰略，對徐春鶯的攻擊不能停止，故一方面持續追打，另一方面將陸生納入健保，想要顯示民進黨並沒歧視大陸人，只是單純就徐春鶯個人問題提出質疑而已。

但賴清德卻忘記了一件事，現在宣稱人權無國界，這豈非表示過去一直阻擋的民進黨，乃至現在的蔡英文政府，全都是以意識形態來評判人權，只會討好支持群眾的政治動物？

賴清德參選以來的一切舉動，無不證實此人就是個沒有原則與理想的變形蟲，可嘆在野自己不爭氣，眼看就要讓這種草包飛上枝頭了。