以巴戰火仍在燒，皆因以色列拒加薩停戰。以總理內塔尼亞胡上周六再度回應加薩地帶嘅戰後管治問題，與主要盟友美國唱反調，重申以方不但將取得整體安全控制，更暗示反對由巴勒斯坦自治政府接手哈馬斯治理當地。

咁快就講到戰後管治權？內塔尼亞胡睇來太心急，目前形勢任誰也難說得準，中東局勢存在變數涉及宗教、政治、歷史等問題。表面上，阿拉伯世界過去一個月，除咗埃及拒收加薩難民立場較強硬外，其餘沙特、阿聯酋等並無太多公開資料針對以色列。惟戰爭總有變數，何況以巴關係千絲萬縷。呢，黎巴嫩武裝組織真主黨連日襲擊以國北部地區，以國防部長加蘭特日前警告，真主黨將犯下嚴重錯誤，將黎巴嫩拖入潛在戰爭。除咗黎巴嫩，以色列國防軍周日公布，出動戰機空襲敍利亞境內恐怖分子基礎設施，回應針對戈蘭高地越境攻擊。

事實上，自以巴衝突以來，美國多番於中東展開外交穿梭，調動兩個航母戰鬥群和一艘核動力潛艇到地中海和波斯灣，目的無非展示軍事威懾，防止戰火外溢。之不過，美國嘅主觀願望恐怕會落空，皆因伊朗大有機會插手。沙特阿拉伯上周六喺利雅得召開阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合峰會，峰會否認以色列對巴勒斯坦加薩地帶嘅軍事行動屬於自我防衞，要求聯合國安理會通過果斷及有約束力嘅決議制止以方侵略。

聯合國安理會根本係「冇牙老虎」，點可能喝得停以色列對加薩狂轟濫炸而造成嘅人道災難？沙特峰會嘅與會者伊朗總統萊希被指引用反猶太口號，暗示要消滅以色列，建立巴勒斯坦國。美國內外交困，已無力駕馭以色列甚至震懾伊朗，中東戰火若然升級，必拖垮拜登選情，其連任好夢恐泡湯！