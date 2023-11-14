凡事不能只看表面，尤其是一國軍隊，幾乎每一步行動都隱含不同意義，猶如下棋般，看似不經意的一着，卻悄悄地牽制局勢，為日後埋下伏筆。中美雙方上周五同步確認，兩國領導人將於周三於美國三藩市會晤，外界普遍視為破冰信號，兩國關係可望回暖。畢竟領導人會晤的準備工作殊不簡單，幕僚事前必須達成某部分共識甚至協議，創造會談氛圍，避免不歡而散的局面，雙方才會同意會晤。然而，中美關係又是否真的如表面上那般簡單呢？

中美角力已久，雙方均承受了一定程度損傷，特別是角力期間，雙方皆逾越了部分曾建立的默契「紅線」，繼續無底線鬥下去，早晚會破局，從而引發戰爭，最終兩敗俱傷；顯然，中美雙方皆不願意這種結局。如何穩定局勢，達致鬥而不破，成為當務之急；中美領導人直接會談，一定程度上可以化解分歧，重新建立默契，以便往後繼續鬥下去。為了達成這一目標，此前一段時間內，中美各層級官員無論是在明面上抑或暗地裏，交往都相當頻密，為會晤奠定了一定基礎；下一階段的準備工作，就是如何增加談判桌上的籌碼了。

晒軍備增談判籌碼

縱然作為邀請方，但美國近日小動作不斷；先是暗中唆使菲律賓在南海生事，後又調派雙航母與日本海上自衞隊於南海軍演，其後再與菲律賓、日本、南韓三國軍演，目的無一例外，就是騷肌肉，以強大的軍事實力向中國施壓，增加談判桌上的籌碼。不過，各種騷肌動作中，尤是B21隱形轟炸機「突襲者」在加州試飛，最吸人眼球。畢竟美軍與別國聯合軍演的次數多不勝數，且別說中國官方，甚至民間對此亦見怪不怪，對中國構成的壓力有限，解放軍甚至可收集數據，或派艦機接近，利用對方軍演來實兵操練，隔空與美軍「打配合」。

相反，「突襲者」自去年年底首度亮相後，便受到各界關注，可惜一直未有更多資訊流出；如今卻在中美領導人消息公布之際，在加州帕姆代爾市42廠低空試飛，任由民眾拍攝並流傳畫面，向中方示威意味極濃。須知道，中國近年敢於向美國叫板的其中一項主因，是解放軍實力極速提升、裝備推陳出新；美方故意讓「突襲者」高調試飛，自然是向中國展示自家軍事實力的優勢。特別是自F22及F35戰機面世後，美國空軍因苦無對手，新一代戰機的研發工作一直停滯不前；而「突襲者」的出現，本身就存在着「美國重新在軍事研究上發力」的意義。

那麼，解放軍會因此而畏懼嗎？自然是不會。畢竟受外界期待的，可不只是美國的「突襲者」，同為轟炸機，解放軍正研發的轟20戰略轟炸機，同樣受到注目。相信在未來一段時間內，將有關於轟20的照片或消息流出，大概這就是中國對美國騷肌的回應吧。