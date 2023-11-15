拜登是30年來野心最大的美國總統，他想同時幹倒俄羅斯和中國。然而，他的野心和國際形勢轉變，中俄走強，美國衰落很不匹配，打倒中俄其中一個已不可能，何況兩個？

拜登年已八旬，乃老牌資深政客，50年前就擔任參議員，是美國參議院外交委員會的長期成員，最終出任該委員會的主席，拜登外事工作經驗豐富，照理說對外交和國際大勢有深切了解，不應該不知中俄現在的實力，不了解國際形勢百年大變的到來，不應該如此輕率的同時對中俄開戰。這緣故，還是大凡野心大的人犯下的老毛病——過高估計自己，過低估計對手。

拜登經歷過對中蘇社會主義陣營冷戰的全過程、經歷過冷戰致使蘇聯解體，美國不費一槍一彈打垮了當年和它爭霸的另一個「超級大國」。這個經歷，使拜登打心眼裏瞧不起俄羅斯，雖說俄羅斯在普京領導下扭轉了國運頹勢，復興勢頭明顯，還擁有世界上僅次於美國的核軍事力量，但俄羅斯的經濟和綜合國力一直不行，更何況蘇聯解體後葉利欽對美國那麼卑躬屈膝，言聽計從，普京接替葉利欽後也一度對美恭敬不已，多次要求加入北約，和美國與西方打成一片，這一切都令拜登印象深刻，心生輕蔑。在他看來，俄羅斯是「戰鬥民族」乃自吹自擂罷了。雖說二戰期間，蘇聯紅軍對德國作戰英勇，但美軍也很猛呀。在拜登看來，美國用不着親自落場，打一場代理人戰爭、搞一個「全球極限制裁」，俄羅斯就非垮不可。

對於中國，拜登像許多美西方政客一樣更是所知甚少，東西方冷戰整垮了蘇聯，但整不垮中國。相反，中國共產黨在冷戰中學會了對付美帝西方的軟硬兩手本領，找準了堅持走中國特色社會主義的道路，大國崛起，綜合實力直追美國。拜登怕了，美國怕了，但多年的稱霸頭腦和僵化，讓他怎麼也不相信美國會打不垮中國。