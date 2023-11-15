以色列政府愈來愈狂妄，已到了目空一切的地步，連美國也絲毫不給面子，一再公然頂撞。美國表明加薩地帶戰後必須由巴人領導管治，以色列則稱不僅將取得整體安全控制，而且反對由巴勒斯坦自治政府接手治理當地。這豈止是和美國唱反調，簡直就是直接打臉。尤其狂妄的是，以色列總理內塔尼亞胡竟然叫囂必要時將與全世界對抗，這種話恐怕連老美也不敢說。

以色列底氣從何而來？當然是來自美國的撐腰。美國毫無底線的盲撐，令以色列愈發肆無忌憚，顯然已不滿足於做中東小霸王，還想單挑全世界。內塔尼亞胡指摘哈馬斯是激進恐怖組織，其實以色列極右政府的所作所為比恐怖組織更加恐怖。只要看看以軍連醫院也不放過，就知道他們已完全喪失人性。加薩地帶規模最大的兩間醫院連日來遭受持續轟炸，燃料、藥品耗盡而不得不停止運作，上千名病人及醫護人員只能等死，其中包括40多名躺在保溫箱的早產嬰孩。世衞大聲疾呼，指醫院成為死亡、毀滅、絕望的地獄，要求立即停火，國際社會不能袖手旁觀。這有用嗎？以色列繼續狂轟濫炸，美國繼續提供軍火，一個兇暴，一個冷血，世界就是這麼殘酷。

開戰初期加薩一間醫院被炸，導致數百人死亡，當時以色列還想遮掩，聲稱是哈馬斯所為，美國總統拜登也公開替以色列開脫。這次加薩兩間醫院持續被炸而釀成人道災難，以色列索性不再遮掩，美國也不再替其辯護，雙雙撕下假面具，將虛偽和醜陋的本質暴露無遺。

這些年美國一直在強調「基於規則的國際秩序」，到底甚麼是國際規則和秩序？根據《日內瓦公約》，凡是蓄意以平民為目標、攻擊非軍事如平民居所、教育和醫院等建築物、使用無差別大規模殺傷性武器、虐待戰俘及強姦等等，都屬於戰爭罪行。這就是世人公認的國際規則和秩序，以色列有遵守嗎？美國有遵守嗎？老美還有甚麼資格以「燈塔」自居？

但凡還有一點人性，都不會對以軍濫殺無辜無動於衷，不會對加薩人道災難麻木不仁。全球各地要求停火的呼聲一浪高於一浪，西方社會也不例外，英國倫敦日前有30萬人走上街頭，強烈呼籲以色列停火。對此，以色列可以視而不見，美國不可以置若罔聞，除非華府真的想與全世界為敵。