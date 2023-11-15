隨着以巴戰爭爆發，俄烏戰爭逐漸淡出公眾視線，消息指美國正密謀要烏克蘭上談判桌跟俄羅斯和談。眾所周知，俄烏戰爭開打這一年多以來，美國已向烏克蘭提供逾440億美元的軍援，原擬在「春季大反攻」報捷後逼俄羅斯談判，但現已進入冬季，大反攻無影無蹤，加上以色列被哈馬斯突襲陷入戰火，美國無力兩條戰線同時支援，親疏有別，惟有犧牲烏克蘭。

但戲子總統澤連斯基仍作垂死掙扎，直斥普京政府是「恐怖分子」，他還未準備好跟恐怖分子談判。而烏克蘭本來要在明年進行大選，澤連斯基表明，在戰爭狀態下不可能選舉；如今華盛頓傳來要求烏方和談的消息，反映美國也不會等待烏克蘭選舉後才和談，很可能明年初就要完結俄烏戰爭，以免繼續消耗，夜長夢多。

事實上，《外交事務》雜誌兩個多月前已經警告，美西方可能放棄烏克蘭，叫澤連斯基做好心理準備。作為棋子，呼之即來、揮之即去是必然，澤連斯基即使千不願萬不想，也輪不到他置喙，一旦美國斷炊，他不上談判桌也不可能。

何況基輔政府實在太過貪腐，到底有多少軍援金援被中飽私囊，澤連斯基家族如何在海外洗錢，美國中情局肯定掌握證據記錄在案，要是澤連斯基不貼服不聽話，臭史必然被公開，戲子總統接受得了由「英雄」變成「狗熊」嗎？

在種種不利因素下，澤連斯基根本無得揀。但作為美國忠犬，無功也有勞，有指歐盟開始商討讓烏克蘭加入的可能性，作為對烏方的「安慰獎」，惟澤連斯基一心想加入北約，暫時仍未有門道。一場為美國而戰的戰爭，俄羅斯沒有倒下，烏克蘭滿目瘡痍，這也側面反映，美國國力大不如前，代理人戰爭已不好打。