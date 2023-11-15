蔡英文在幫民進黨立委候選人站台時，宣稱：「很多人說民進黨一黨獨大，沒這個道理，執政者也受到監督與制衡，民眾會用選票提醒執政者。不要相信一黨獨大，在台灣人民最大。」她還自豪地說：「國際評比上，在我的上一任（馬英九），台灣的民主有需要再改進的地方，但現在台灣民主是接近完美的民主。 」此言一出、輿論大嘩，蔡英文是真的自我感覺良好到無可救藥？還是自欺欺人到連自己都深信不疑了呢？

民進黨這7年多在立法院掌握絕對多數，想過的法案沒有過不了的，甚至一牽涉到蔡英文本人的法案（如「深偽技術」Deepfake相關管制法條），都是光速過關。而不僅民進黨不想過的法案永遠無法排入議程，只要是它不想讓你知道的，動輒就是機密封存30年，舉凡疫苗、快篩、論文乃至雞蛋，統統都是國家機密，一黨獨大的弊端嶄露無疑，在野根本無從制衡。而監察院被陳菊掌控後，完全尸位素餐，除了對在野死纏爛打，毫無監督功能，蔡英文居然有臉講人民最大，令人瞠目結舌。

蔡英文創下745天不見記者的紀錄，也不必到立法院備詢，儼然一代女王，無人可制衡其權力。馬英九縱有千般不是，但願意與在野黨協商，也舉辦國是會議，還忍受媒體與網絡如影隨形的監督與謾罵羞辱。蔡英文則是動用公權力對付任何質疑的聲浪，以社會秩序維護法送辦的人數創新高，還指揮網軍對不同意見人士肉搜霸凌，這樣的民主如果接近完美，難道民主的終極目標就是獨裁嗎？

民進黨本就是公認的詐騙集團，現在蔡英文非但自己當起了女王，還化身邪教教主不斷對信徒催眠洗腦，台灣的民主已經徹底走上邪道，再不撥亂反正，台灣民主將自我毀滅。