以巴衝突升溫，人道災難只會更慘烈；由哈馬斯控制嘅加薩衞生部日前宣布，加薩北部區內全部醫院因燃料耗盡，區內希法醫院停電3日後，死亡病患者已增至30多人，包括7名早產嬰，累計逾100具屍體腐爛且傳出惡臭！

另方面，戰火仍然持續；以色列忙於應對西南部巴勒斯坦加薩地帶戰事之際，喺北部接連與黎巴嫩武裝組織真主黨交火。消息指美國擔心以方試圖挑釁真主黨，為在黎巴嫩發動更廣泛戰爭製造藉口，讓其他國家捲入其中。事實上，拜登強撐以色列，如今以色列擴大加薩地面戰事，並揚言要打成年，若然，拜登肯定頭痕，尤其牽涉埋伊朗，戰事必更激烈及更難控制！

以巴戰事拖得愈久，對美國百害而無一利。美國軍援烏克蘭已是個無底深淵，今又要傾向支持以色列「合法自衞」，美國縱有金山銀山都被掏空啦！何況美國依家靠舉債度日，阿哥，評級機構穆迪不久前更新美國政府長期信用評級，話就話維持喺最高等級嘅「Aaa」，之不過評級展望由「穩定」轉為「負面」，即係話未來仍有下調風險。

要言之，拜登明年要圓總統連任夢，客觀環境都對其不利，尤其經濟唔掂，民生問題自然多多，一旦選民對其失信心，民無信不立，咁講到自己叻到會飛都無補於事。

最近嘅民調，好幾個搖擺州份選民對拜登嘅信任度均低於特朗普。再講吖，美國「全國人民穆斯林民主委員會」曾致函拜登，叫佢立即採取行動促成以巴停火，否則將停止捐款，亦唔支持佢角逐連任。照目前形勢觀之，以色列不但冇絲毫肯停戰迹象，且已擴大戰火，固然隨時攻打黎巴嫩，伊朗革命衞隊又蠢蠢欲動！拜登雙腿本已不大靈光，都唔知佢如何跳出火圈？