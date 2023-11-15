世界亂糟糟，在以哈戰事愈趨血腥、各方叫停無望之際，阿拉伯國家聯盟及伊斯蘭合作組織聯合峰會又傳來阿拉伯兄弟強硬還擊的聲音，一場撼動世界的大衝突正山雨欲來，這個時候，中美領導人今日在三藩市的會面加倍吸引眼球，分量十足。

會議前先看彼此對會面內容的畫界，這雖是外交小動作，解讀通了，卻能先睹大國拗手瓜的大劇本。先看美國國務院的新聞稿，雙方會討論美中雙邊關係維持開放溝通，以及一系列地區和全球事務。美媒跟着引述美國高官稱，雙方將討論俄烏戰爭及以哈衝突等議題，總統拜登可能會要求中方向伊朗施壓，避免以哈戰爭規模擴大。

再看中方的劇本大綱。外交部日前說，彼此將就中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及世界和平發展的重大問題深入溝通。官媒沒訪問甚麼官員放話，但日前發表題為「本着對歷史、對人民、對世界負責的態度發展中美關係──矚望中美元首舊金山會晤」的文章則真相了然。中方一句以哈、俄烏戰事也沒提。官媒畫界只是談「美方應摒棄冷戰思維、對抗心態」，及美國將中國視為「最主要競爭對手」和「最重大地緣政治挑戰」是錯誤。至於世界關注的兩大戰事，官媒只是輕輕地提了一句「解決地區熱點問題等都離不開中美協調合作」。

會面劇本可解讀出三個信號，一是中方對俄烏、以哈問題不焦不躁；二是美方難掩急態；三是中美雙方的關鍵焦點錯了位。美國急於要中國介入俄烏及以哈，無非是讓世界看到他們為平息戰事又做了甚麼，結果只會是在一團渾水中，拉了一個中國大漢下水，美國既然不乾淨，中國怎麼能泥不沾身？

拜登政府的如意算盤打得叭叭響，但這一局，拜登根本不會贏！中國從第一天已表明立場，支持按照1967年之前的以巴雙方領土獨立建國，惟以色列置若罔聞，美西方又無能讓以國首肯，這個死結，不是美國拖了中國下水就能解決的。而以國在對抗哈馬斯及殘殺巴勒斯坦人的行動中，已激起阿拉伯世界更深仇恨，也惹來不少公憤。或者，這是以色列立國以來，形象最受爭議的一刻！這已令撐以的美西方政權愈被視為非正義幫兇。

這次中美領導人會面，不少人都在想中美關係見底回升吧。中方雖也在談「止跌企穩」，且國務院副總理何立峰近日先行訪美，與美財長耶倫會面後放出「中美不尋求經濟脫鈎」言論，雙方有關中美經濟、金融工作組還有會議及定期直接溝通等決定。但這充其量只是在經濟上破冰走出一小步。

最關鍵的核心，即中美的競爭關係、軍事冷對抗（包含台灣與南海事務、印太勢力制衡）及外交角力等，這些更深層次的範疇遠遠沒有破冰、甚至沒有觸冰。現在冀望中美關係止跌已不錯了，企穩或向好怕是路漫漫且修遠。