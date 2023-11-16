娛圈單打：個性激烈太惡啃　難怪唔夠情敵撼

史上唯一贏過大美人李嘉欣的陳淑蘭（蘭子），最近又成為新聞人物。她自爆咸豐年前跟方中信拍拖，曾怒摑情敵莫可欣不止一巴；又直認打Botox成癮，遇過黃綠醫生險死；觀眾則只記着她是《家有囍事》的金絲雀。選美佳麗，婀娜多姿，如今54歲孤身一人，時也命也？

眾所周知，蘭子跟李嘉欣是同屆港姐，她亞軍，大美人冠軍。為何說她贏過李嘉欣？皆因那年的最上鏡小姐由蘭子奪得，令大美人耿耿於懷。然而，不論是星途還是情路，兩者都有很大差距，這又跟蘭子多愁善感的性格脫不了關係。

蘭子情路崎嶇，跟方中信拍拖多年，最終不敵另一港姐莫可欣。論樣貌身材，蘭子更貼近大眾口味，奈何還是由莫可欣成為方太。蘭子自揭當時被男友欺瞞一腳踏兩船，一氣之下怒摑情敵，激烈的個性，可見一斑。

《家有囍事》令蘭子聲名鵲起，她卻自言不想走紅，以致後勁不繼。當時她情緒不穩，曾鬧出割脈自殺疑雲，外界以為她跟方中信分手自尋短見，倒是她後來澄清，當時因為父親離世大受打擊，整個人變得空虛，才會「手起刀落」，藉着痛楚證明存在。

表面上，蘭子大癲大肺笑口常開，實際上，這位女子十分脆弱，極度情緒化。這種大起大落的個性，往往令男人覺得是無法承受的重。除了方中信，她先後跟闊少利承武、漫畫家祁文傑拍拖，全部無疾而終。甚至乎，連最愛的媽媽也跟她沒有血緣關係，她在母親臨終前始驚悉自己是養女。一代佳人，不憂吃喝，卻始終只是一隻孤單的金絲雀。