正論：樓市冧個不停　減辣徹底失敗

香港經濟全面向下，不僅全年經濟增長被調低，直接關係到市民財富的樓市更是跌無止境。目前負資產個案飆升至逾萬宗，整體住宅按揭貸款拖欠比率，亦由2021年12月底的0.04%，上升至今年9月底的0.07%。儘管升幅仍屬輕微，但在息口高企而樓價無力止跌之際，恐怕負資產和貸款拖欠情況只會不斷惡化。

財經事務及庫務局回覆立法會議員查詢時，拍心口保證現時沒有銀行大規模追收欠款情況，強調只要借款人如期還款，銀行一般不會要求提早還錢。誠然，大規模追收欠款目前尚未發生，但隨着經濟進一步下行，銀行也要自保，誰能保證極端情況不會出現？例如不少人向銀行申請按揭時，申報物業為自住，私下則將物業出租，一旦被發現，銀行輕則要求轉為出租物業承做的五成按揭，補回差額，重則向業主「Call Loan」；另有個案是，業主將按給銀行的物業在財務公司做二按，違反金管局條例，結果遭銀行追收欠款。

隨着樓市跌跌不休，負資產湧現，貸款拖欠比率肯定沒有最高、只有更高。這絕非危言聳聽，皆因樓市完全沒有止跌回升的利好因素出現，《施政報告》雖然提出為樓市「減辣」，冀刺激入市，但事與願違，交投依然極之淡靜，二手樓價格更直線插水。君不見，港島東區老牌屋苑南豐新邨，一個兩房單位最近以455萬元出售，業主放盤4個月，劈價接近200萬元，幅度之大，令人咋舌。此外，有業主於2020年12月，以約850萬元購入紅磡都會軒2座一低層單位，持貨不足3年，在辣招鬆綁後即時沽貨，近日以738萬元成交，帳面虧損過百萬元，單位貶值逾13%。

上述情況只是冰山一角，近兩三年入市的業主，現在沽貨肯定百分百蝕讓離場。饒是如此，蝕讓個案依然不斷湧現，這除了個人原因，更大理由是業主對前景悲觀，擔心遲賣蝕得更甘。不湯不水的減辣措施顯然無效，甚至適得其反。難為高官仍在自欺欺人，不是說「市場反應冷靜是好事」，就是說「市場需要時間適應」。試問把頭埋在沙堆，對救市有甚麼幫助？

必須強調，香港一直奉行自由市場原則，過去因為樓市失控狂飆、炒風過盛而衍生許多問題，港府不得不祭出辣招遏抑樓市。惟時移勢易，環球經濟變得不明朗，美國激進加息令供樓成本大增，本港炒風已然絕迹，港府好應該撤銷所有辣招讓市場自行調節，無招勝有招。偏偏高官船頭驚鬼、船尾驚賊，辣招依然留下尾巴，有意置業人士既要擔心樓價愈跌愈有，又要顧忌政府不久後可能再度減辣，影響入市決定。

雪上加霜的是，本港財政儲備創近年新低之餘，財赤則屢創新高，港府極度倚賴的賣地收入又不如理想，今年已有6幅地皮流標。樓市一日沒有起色，發展商一日不會大手筆投地發展，市民和商家荷包大縮水，形成的負面財富效應，有如滾雪球般愈滾愈大，一損俱損。港府一味被動應對，香港如何度過經濟厄困？