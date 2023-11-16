俄烏之戰，美國要打垮俄羅斯最大的軍事幫手是北約，北約事實上已經從人員和武力上有限度參戰。可以斷定，烏克蘭在進攻和防守上還能取得一些成績，沒有北約支持是不可能的；沒有北約參與，烏早已兵敗如山倒。拜登政府看到了北約的重要，也想拉北約在美國打壓中國上發揮作用，於是乎有建立「亞太北約」之說。

箇中有兩層構成：一是美國挑頭拉北約一些骨幹跑到亞太區耀武揚威，例如英國、法國、加拿大的兵艦跑到南海、台海、東海大肆演練。二是在亞太區拓展美國與盟友的「共同防禦」，建立所謂「安全保障」，互相交叉，在美韓同盟、美日同盟、美日印澳同盟、美菲同盟、美日韓同盟等基礎上舉行各種名堂的「聯合軍演」。

最大規模的一次，代號「機動衞士－2023」聯合軍演有7國參加，出動軍機70架，總兵力15,000人，演習區域從澳洲北部至美國夏威夷，跨越4,500公里，演習內容是「兵力投送」、「敏捷作戰」、「緊密協同」。美國組建「亞太北約」的企圖，毫無疑問是劍指中國，有朝一日中美發生軍事衝突，把「歐洲北約」和「亞太北約」拉在一起「與華作戰」。

當然，組建「亞太北約」造聲勢、搞軍演，咋咋呼呼一陣子並非難事，難的是「亞太北約」真能建得成。美國要搞「亞太北約」完全是出於私利，要和中國「大國競爭」。然而，亞太絕大部分國家包括日本、南韓、澳洲、印度、菲律賓、新西蘭等和中國有千絲萬縷的巨大利益關係，他們絕無可能捨棄這種利益幫美國打中國，他們不想找死。他們也知道，在「亞太北約」中得不到任何好處，只能是災難，不過在拜登政府的淫威和忽悠下，他們目前只能「積極從美」。

美國也知道，要真的把他們攏起來、玩下去，財力和行政成本極高，有心無力，老美自己現在都快揭不開鍋也。