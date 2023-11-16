昨日談到原英國內政大臣柏斐文因撰文批評警方不公而被迫請辭。首相辛偉誠領導的保守黨政府，上任一年多內閣成員醜聞不絕，支持度跌至谷底，行此「棄車保帥」及重組內閣一着，實不足為奇。奇就奇在，他竟邀請已「收山」7年的前首相卡梅倫重出江湖，出任外相。

卡梅倫早於2010年以43歲之齡成為英國首相，為當時近200年來最年輕的英揆，直至去年才被上任時只得42歲的辛偉誠打破。2015年卡梅倫帶領保守黨再次贏得大選，政治前途本一片光明，但卻因在脫歐公投一役押錯注而輸掉首相寶座。之後他「裸辭」淡出政壇，連國會議席也放棄。在保守黨正值危急存亡之秋，卡梅倫突然復出並擔任外相要職，自然引起各界揣測。

卡梅倫當年出任首相之前，一直專注黨務與內政，缺乏外交經驗。其任內最令人記得的外交舉措，是宣稱英中關係進入「黃金時代」，與現時英美的強烈反華情緒格格不入。有人估計今次任命反映英國對華政策轉向，但可能只是想多了。正如前文指出，辛偉誠現時最擔心的，恐怕並非最遲在明年底舉行的國會選舉，而是會否步其三位前任首相文翠珊、約翰遜及卓慧思後塵，因民望過低而遭黨友逼宮下台。當中最常發動逼宮或在之後接任首相的，正是現屆政府的原外相或財相，如約翰遜及卓慧思在逼宮前就曾任外相，辛偉誠則曾任財相。

卡梅倫雖然在黨內外形象良好，但畢竟已脫離政壇多年。再者現在他連國會議員也不是，若非辛偉誠即時委任他做上議院議員，他連在國會發言的資格也沒有。過去亦有非下議院議員出任首相，但已是60年前的事。辛偉誠急召這位退役老將回巢，既能改善政府形象，又不會威脅自己地位，機關算盡也。