「如果動物光吃不胖，牠的肚子裏一定有寄生蟲；如果人民勤勞卻無法致富，那社會一定有吸血鬼。」這是魯迅說的。老朽由此推想，如果一個國家冷不防改組，把久矣乎「塵封」嘅政治人物再度起用，那一定有他不得不如此做的理由。

大家都應估到老朽係講英國現任首相辛偉誠，時隔7年，忽然把曾入主唐寧街10號卻因脫歐問題而引咎辭職嘅卡梅倫，再度召回出任外相。從當前國際形勢拆局，喺美國三藩市舉行嘅亞太經濟合作組織（APEC）峰會，全球焦點無不落在「習拜會」。中美關係是否藉此次兩國元首會面而大大改善「重回正軌」，目前言之尚早，之不過，種種迹象都顯示中美兩個大國嘅關係正在不斷改善，用老美嘅話就係避免誤判！美國其實一直睇得起中國，不是嗎？拜登一大早就將中國定位為「唯一有意圖及能力改變國際秩序的地緣政治競爭對手」，一直把「中國威脅論」宣之於口。

美國雖然仍係當今軍事強國，然到處點火，經濟又唔掂，講真再唔同中國修好，內外交困，確實冇運行，且看今趟「習拜會」可否有所突破。英國嘅外交方針也不可能背離美國，既然「大哥」也要向中國示好，改善中英關係亦大勢所趨。外媒指，2010至2016年卡梅倫任首相期間，英國對來自中國嘅投資持開放態度，開創咗中英「黃金時代」；卡梅倫2015年邀請訪英嘅習近平一起去酒吧大啖啤酒及炸魚，被視為中英雙邊關係嘅高光時刻。卡梅倫當外相，中國外交部第一時間祝賀，並稱有利雙方共同應對全球性挑戰，期待共同推動中英關係健康穩定發展。卡梅倫回朝，有助中英關係破冰，更重要係希望多做生意重振經濟，挽回弱勢政府嘅民望。