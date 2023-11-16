中央深改委日前審議通過《關於加強專家參與公共決策行為監督管理的指導意見》。這個文件的關鍵點有二：一是吸納專家意見輔助公共決策，二是要對專家相關行為進行監管。將專家問題提升到最高決策層的關注視野中，此乃史上首次。

當今社會，可謂專家遍地。大致來說，可分為五類。第一類是甘冒風險，不平則鳴，對問題弊端直言不諱。這類聲音過於「刺耳」，很容易被扣上帽子，甚至封殺。第二類是在官方許可範圍內，力所能及，獻言獻策。第三類是面對環境壓力，明哲保身，噤聲不語，即便不能說真話但至少不說假話。

第四類是「官」云亦云，做官方的應聲蟲，只會論證官方政策的合理性和正確性，往往淪為「低級紅」。第五類，包括一些在體制內有相當地位的專家，慣於就公共議題大放厥詞、信口雌黃，為了博眼球、引流量而譁眾取寵，被譏諷為「磚家」。譬如，「勞動者工資不應太高」、「網約車是堵車禍首」、「年輕人應先結婚生子再工作」、「建議農民進城買房，開車回村種地」……種種奇葩怪論，完全懸浮於人間煙火，對升斗小民的生活沒有絲毫的共情體認，所以招致大眾的逆反和唾棄。

後兩類的數量龐大，且擠佔了輿論場的大部分資源，導致專家群體質素直線下降，以及公共智力資源的巨大浪費和空耗。此次官方的新文件，具有某種糾偏意味，但要想扭轉亂象，則絕非易事。

其背後的根本因素，在於官方導向問題。有甚麼樣的指揮棒，就有甚麼樣的專家。如果只允許「蜂蜜」，容不下「蜂刺」，漸漸地自然到處是甜言蜜語的謳歌，大批精緻的利己主義者，穩穩當當地進行錦上添花。批評無自由，則讚美無意義。這樣自然談不上對公共決策提供有建設性的意見建議。所以，要真正發揮專家作用，首先要有容人之量，言者無罪、聞者足戒，充分集納不同意見。

其次，要尊重科學和常識。對於那些侮辱大眾智商、挑戰常識底線的「磚家」、「大V」，不能聽之任之，更不能縱容。譬如這幾年，持續有「磚家」妖魔化民營經濟，肆無忌憚向民企潑髒水，這明顯背離法治和市場經濟規則，違背中央有關民營經濟的大政方針，但卻因為迎合了某種「政治正確」，故毫無顧忌。

然而，那些真正為民營經濟鼓與呼的專家，卻是戰戰兢兢，整日冒着被圍攻風險，得不到支持。這種劣幣驅逐良幣的逆淘汰，惡化了學術和科研氛圍，拉低了全社會整體的認知水平，助長了反智主義和民粹情緒。當今時代，公共治理、利益整合愈來愈複雜，對決策提出了更高要求，必然要求廣泛吸取對抗性、均衡性的意見。引入專家進行評估論證，是確保決策的科學性的重要環節。這離不開暢所欲言的大環境的哺育。試圖以小範圍管控方式來構建高質量專家庫，只能是無本之木、無源之水。