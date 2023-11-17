正論：港旅遊久未恢復　不變通難解困局

疫劫過去多時，港人早已走出傷痛，惟本港經濟仍一潭死水；主因之一，是港府期盼的旅遊業復甦，未有如約而至。訪港旅遊人數遲遲未恢復至疫前水平，即便港府不惜大花公帑，推行「開心香港」、「香港夜繽紛」等活動企圖刺激旅遊，依然無濟於事，足見當局未有準確掌握旅遊業所面對的困局，才會弄巧成拙，虛耗光陰。眼見周邊熱門旅遊城市人頭湧湧，本港依舊冷冷清清，各界早已焦急得如熱鍋上的螞蟻。

立法會昨日討論振興旅遊業的議案，多名議員在會上連珠炮發，炮轟文化體育及旅遊局辦事不力，直言該局「有好大嘅改善空間」。正如議員所述，本港旅業現時面臨的困境，不單純是訪港旅客人數未恢復至疫前那麼簡單；深入探討，選擇留港過夜的旅客人數同樣未恢復，意味着不少旅客選擇即日來回，在港消費的時間更短；更甚者，過夜旅客人均消費也由疫前的2,000元，跌至目前約1,300元。須知道，旅客在港消費，才能為本港經濟帶來收益；訪港人數未恢復、人均消費又下降，相當於雙重打擊；難怪訪港旅客人數一直緩步恢復，本港經濟卻遲遲未見起色。

旅客人均在港消費下降，原因有很多。有議員提及，本港各行各業人手短缺，導致服務質素嚴重下降，旅客拒絕「貼錢買難受」，自然是原因之一。另外，香港缺乏具本地特色產品或服務、疫情加速網購代購興起，以及旅遊模式改變等，也對旅業造成一定影響。最重要的是，世界一直在改變，港府及官員的思維卻原地踏步、墨守成規，妄想吸引更多內地豪客便能解決，不肯正視問題癥結，才是這一切的元兇。

事實上，本港擁有大量優質的旅遊資源，只是港府未有好好利用。舉例而言，本港每年皆會舉辦各項國際賽事、大型盛會，縱使在疫情期間一度停辦，惟在疫後也陸續復辦；然而，復辦盛事換來的是一次又一次的出醜，例如近日舉行的世界長途越野車錦標賽，居然發生賽事延誤，又要臨時縮短賽道，令觀眾敗興而歸。在硬件配套方面，本港也優於很多旅遊城市，諸如斥巨資興建的啟德郵輪碼頭；惟好不容易迎來郵輪泊岸，卻因交通不善導致旅客苦候，有違香港待客之道。凡此種種，無不與港府協調統籌失當有關，一如議員所指，文化體育及旅遊局應承擔主要責任。

要解決旅遊業所面對的困局，先決條件是港府懂得變通，放棄「推廣優惠吸客」的思維。公帑，要用得其所；港府理應以現有資源為主軸，加強配套來擴大效益，例如改善郵輪碼頭周邊交通，把郵輪碼頭發揮到最大。另一方面，港府亦應加強支援旅遊業，緩解業界人手不足問題，改善服務質素；同時亦應加強支援中小企，重建本港特色。能夠協助旅業突破困局的建議不少，不論業界、議員、學者等均曾列舉無數；惟最終關鍵始終在於當局是否願意聆聽民意，抑或繼續一意孤行，虛耗公帑，把百業推往深淵之中。