世界視線：德將領終說真話　烏克蘭走向戰敗

哈拉爾德‧庫查特（Harald Kujat）是德國退休將軍，曾於2000年至2002年擔任德軍參謀總長，2002年至2005年擔任北約軍事委員會主席，兩個位置分別是德國及北約的軍事組織最高領導人，最近他石破天驚地批判德國現政府，並全面分析檢討了俄烏戰爭的情況，也以高度軍事專業知識及政治智慧為其發展定調。

庫查特指出，北約不少成員國特別是德國，過去一直強調不會輸送武器往有戰況的地區，但俄烏戰爭發展至今，卻強調是「為了和平而輸送武器」，他認為這個改變是出於現政府對現況缺乏應對方法及無知，令人失望；其策略是罔顧現今德國人民的福祉，以及烏克蘭數以十萬計傷亡、數以百萬計流離失所的人民，來換取以為可期待的勝利，也揚言一定要勝利，是完全自我蒙蔽，根本是違背政治理性的政治狂熱。

他續稱，德國能夠走向統一，直至俄烏戰爭前能夠享有幾十年的繁榮富足，是完全來自冷戰的終結以及東、西歐的融和，如今再走向新冷戰，並且將戰爭帶回歐洲，是非常不智及不幸，把過去和平帶來的成果毀於一旦，德國現政府甚至鼓動這種政治及軍事對抗，是極不負責任。

如今俄羅斯使用軍事理論家克勞塞維茨的一種經典策略，自去年9月至目前都不爭取進攻佔領，而是先要圍困消耗烏方至其沒有戰鬥力，然後俄軍才會無堅不摧地全面佔領頓巴斯，繼而是扎波羅熱及赫爾松；若然北約及烏克蘭還不妥協言和，俄羅斯可能兼併敖德薩這個一直被視為俄羅斯族裔故有領土的地區，也就接連上俄裔控制的「德涅斯特里亞」（Transnistria）。

庫查特認同美國軍事專家麥格雷戈上校的分析，估計烏克蘭軍隊死亡人數在夏季反攻前是40萬，反攻帶來至少6萬人死亡，整體死亡人數有可能更多。雖然俄軍在開戰初期傷亡較大，但後來傷亡銳減，原因是在第二階段俄烏互有攻守，俄軍有絕對的空中及炮火優勢。到今年6月烏軍推動夏季攻勢，俄軍採守勢，傷亡自然更低，加上年初開始俄軍的戰場偵察及火力之間配合大幅優化，打擊能力既精準又快捷，而烏軍已消耗至無力進攻，走向戰敗，於是俄軍變為主動，更有35萬後備軍可以在未來採取攻勢，爭取更大的勝利。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻