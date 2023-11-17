作為全球最大的兩個經濟體，中美關係不僅關乎雙方利益，而且影響世界命運。所以，兩國元首見面自然引起國際社會廣泛關注，既關注這次會談的成果，更關注成果能否落實。畢竟老美向來出爾反爾，當面承諾的事情，往往轉眼就不認帳，這次恐怕也不例外。難怪習拜會後，有記者問習近平是否相信拜登，習並沒有回應，似乎一切盡在不言中。

無可否認，中美雙方都有意改善或者說緩和關係，美方顯然比中方更迫切，因為他們遇到的麻煩更多。按照拜登的說法，兩國之間的競爭不能走向衝突。但實際上，中美之間所有矛盾和衝突，全部是美方主動挑起，要避免衝突其實很簡單，只要美方不再無事生非，不再惡意打壓，所有矛盾和衝突自然消失。怕只怕老美根本做不到，要求他們改變說一套做一套的陋習，也許比登天還難！

君不見，就在兩國元首會談之前，美國國會美中經濟暨安全審查委員會發表了一份長達753頁的年度報告，對中方充滿惡意批評。報告聲稱兩國高層會晤僅換來進一步會面的承諾，非具體行動，中方繼續拒絕在國安、經濟或貿易等問題上與美方合作。報告更指中國不斷尋求在導彈、太空、海底戰及人工智能等領域突破技術，令解放軍有能力嚇阻或擊敗美國與其盟友的軍隊。

根據老美的邏輯，中國任何發展和突破都是對美國的威脅，只有在國安、經濟或貿易等問題上與美國充分合作，他們才會滿意。所謂的「合作」，說穿了就是一切聽從美國擺布，即使被打壓也不能反抗，罵不還口打不還手。更惡劣的是，國會這份報告還建議美國國防部把台灣部隊訓練場地擴至美國，並允許台灣觀察團隊進駐美國訓練基地。難為華府口口聲聲堅持一個中國政策，不支持台獨，誰信？

很明顯，反華依然被美國政壇視為政治正確，這不僅僅是一股逆流，而是主流共識，所以，即使華府有意改善兩國關係，也無法排除國內的種種政治干擾。也就是說，中美關係不可能真正改善，未來還有進一步惡化的可能。美國暫時放軟身段，只是因為目前有求於中國，明顯屬於緩兵之計。對此，中方當然心知肚明，不會輕信對方的承諾，今次答應舉行元首會談，大概是抱着聽其言觀其行的心態，若有收穫固然可喜，空手而回也無所謂。