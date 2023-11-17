早前，澳洲總理阿爾巴內塞訪問中國，與國家主席習近平商談甚歡，近年兩國冷卻的關係迅即回暖。

今年9月，美國總統拜登多次公開表示，希望趁二十國集團（G20）領導人峰會期間，在印度新德里與習近平會面，結果卻是落空。拜老頭最大的優點，是做事夠毅力，此後他求之再三，直至本周終於如願，成功邀請到習主席訪美，與拜登舉行中美元首會晤，並出席亞太經濟合作組織會議，多年來緊張的中美關係，終於露出了一線曙光。

英國一向是「外交狐狸」，狐狸嗅到香肉，豈會甘心落後於人？因此趕在習近平尚未起程訪美之前，唐寧街10號突然放出「大招」，宣布請得前首相卡梅倫重出江湖，擔任外交大臣。英國政府的決定讓輿論嘩然，卡梅倫卸任閣揆已久，近年並不熱衷於國際事務，今番忽然再作馮婦，外界普遍認為，就是為了改善對華關係。卡梅倫素來被視為親華派，他出任首相期間，締造了中英兩國外交的黃金時代。可惜在幾年前，美國突然發飆，要對付中國，英國身為老弟，就算百般不情願，也只能做山姆大叔的跟屁蟲。此外，2019年香港爆發反修例風波，示威者口稱要爭取民主、自由，英國身為前殖民地宗主國，礙於顏面，不得不對香港反對派隨聲附和，致使與北京的關係漸行漸遠。

如今時移世易，當年站在反華最前線的美國、澳洲，已向北京伸出橄欖枝。昔日口稱對中國內地一反到底的香港「黃絲」，不少人亦變了模樣，現在可能常常北上，到大灣區尋歡作樂去了。英國人不笨，知道世界已然不同，他們要演的戲亦已演完，此刻便急急回頭，重新請出卡梅倫，希望修補中英關係。