原本不被多數人看好的「藍白合」，在前總統馬英九的加持下，竟跌破所有人的眼鏡達成共識，雖然最後誰正誰副尚無定論，但藍白合成功的消息傳出，在野選民多半叫好，沉悶了數月的低迷氛圍終於出現轉機。然而，藍白合就穩操勝券、一定能贏賴清德完成政黨輪替嗎？恐怕沒有這麼簡單。

目前賴清德的民調大都在35%上下起伏，而無論是侯柯或柯侯，民調則在42%左右，雙方差距不過7%，而只要一旦確定藍白共推一組候選人，綠營的危機意識必然大幅增強，屆時賴清德的得票必定將往上攀升。2008年正值陳水扁貪腐政權大失人心，代表民進黨出戰的謝長廷仍能拿下41.55%的選票，說明這幾乎就是綠營得票下限，賴清德很難低於這個得票率，雙方目前可說是五五波而已。

更何況，藍白合內部雜音其實也不少，過去這段整合期雙方的支持者早已相互指摘，有柯不投或有侯不投的人都不在少數，綠營也一定會對此見縫插針，試圖擴大藍白分裂。還有郭台銘的動向依舊不明，若他選擇參選到底，無疑也將再度分食在野票源，讓情況變得更加複雜。

更重要的是，民進黨執政糟糕透頂，選舉卻是精明無比，面對政權保衞戰，賴清德與其競選團隊絕對會一改過去躺着選的態勢，迅速轉化為全面出擊的選戰模式。挾着龐大的行政與司法資源，2019至2020年那種四處查水錶恐嚇、1450網軍帶風向造謠抹黑、各種支票亂開買票的動作勢必再現，在在考驗藍白結盟後的抗壓能力。無論如何，藍白合至少讓之前幾乎注定無望，甚至連立委都可能被拖累而無力回天的選戰，變得充滿改變的可能。謹記：革命尚未成功，同志仍須努力！