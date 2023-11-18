中美元首在美國三藩市會面，從國際層面來看，絕對是好事。大國之間有接觸、會談，可減少誤解，可有機會磋商，把問題擺在談判桌上，向世界公開，即使在媒體見不到的地方針鋒相對，也還是有所節制，不會出現一言不發便動武，就算擦槍走火，有熱線溝通，還可有時間與途徑消解衝突的惡化。雖然外交不可能把國與國之間的根本矛盾改變，外交甚至會是爾虞我詐的鬥智欺騙場合，這要看參與者的智慧和能力了。

中美元首會面是美國積極，中國是被動地參與，這反映中國對美國的不信任，也反映中美之爭中，當前美國是急於與中國有互動，企圖藉此解決其本身的問題。美國總統拜登明年競逐連任是一個原因。

美國政治、軍事與金融、經濟的當前難題，應是急需與中國和解，要求中國協助，究竟美國財長實際上求中國的是甚麼，難以了解，但不與中國經濟脫鈎（也即是金融不脫鈎），卻是實實在在的對華貿易經濟戰降溫的表現。當然，美國是為勢所逼才向中國稍作讓步（否則習近平亦不會赴會），本身是不甘心，因而讓步有限，仍在討價還價地增減對華的壓迫。

拜登在會面後答美國記者提問，還是要指控習近平為「獨裁者」，在私反映拜登對中國的態度還是仇視，會面時作讓步後忿忿不平；在公反映美國政府的對華政策根本沒有改變，只是暫時作出技術調整，沒有誠意，且與2014年《明斯克協議》頗有緩兵之計欺騙俄羅斯總統普京，有同樣的目的。

中國對美國近年的制裁反抗強烈，而制裁對中國的打擊有限，即使趁着中國金融問題爆發，亦不足以對中國產生沉重的傷害，中國還是可以滿有信心地逐步克服。既攻不下，美國反而面對俄烏與以巴的戰爭，引火焚身，不得不放下對華的猛攻，先減與中國的衝突，好有資源對付愈來愈惡化的內外危機。

中美元首會面是美國暫時求和，為勢所逼，也是為了美國的利益，不是為了中美聯手推動世界和平發展，或拉攏阿拉伯、伊斯蘭教國家克服世仇，開展中東和平之路。中國政府提出的理想願景，對美國來說，不過是對牛彈琴，只反映中國的道德傾向。一旦形勢轉變，美國一樣會用各種手段制裁、顛覆中國，一如它對付蘇聯與俄羅斯。美國霸權不會因外交而勝，也不會因外交而敗，決定因素不在外交。