柳扶風寫時評40多年，算是文壇中人、媒體中人，常有飯局酒席，然而對於酒，柳扶風是不敢多沾的，酒桌上對新朋老友都是「感情淺，舔一舔」。新老朋友多很納悶，看你這柳扶風的筆名，看你的犀利文風、鏗鏘有聲、八方風雨的勁頭，應該是「五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁」、不醉無休之徒，怎麼好像患了飲酒冷感症呢？

其實原因很簡單，和我唯一一次大醉有關，實在太難受了，從此畏酒如虎。加上本來也不怎麼能喝，不怎麼愛喝，正好「就坡下驢」也！朋友說，少喝點不會醉，沒事的。這我知道，但既然不愛喝、不能喝，那還是少沾為妙，何必在醉與不醉之間難為自己呢？這樣想想又覺很慶幸，自己不過是一個文化人、寫作人，不喝酒就不喝酒了，沒人能逼我。若是當初一個不留意，在商場混、官場混，那就慘了，不捨出小命，不把自己喝得爛醉，哪能做成生意？哪能爬上去？

言歸正傳，還是說說此生唯一一次大醉吧。40多年前，一次我陪領導下鄉調研採訪，村幹部們極為熱情，中午殺了一隻肥碩的大黃狗，擺了滿枱的白酒、啤酒，各式烹製的狗肉一臉盆、一臉盆的端上來，香氣撲鼻。村幹部端起大海碗說：「今天必須把這些酒全乾了！狗肉全吃了！否則對不起這隻大黃狗，對不起牠為領導和我們獻出了寶貴的生命！」

上午在院子裏開會時，這隻大黃狗恭順有禮，在我們身邊轉來轉去，很招人喜愛，不料轉眼就擺上了飯枱，陰功呀。不過，在那等熱烈、豪邁的氣氛中，大黃狗奉獻生命的悲慘無人感覺，這在鄉下更是常事。本來酒量就不怎麼樣的我，不知何時大醉被人抬上床，胃納裏翻江倒海，滾來滾去，不知鬧騰了多久，一村民入屋讓我吐出來。我衝出屋，從南牆吐到北牆，那小伙子就用鐵剷一路培土掩蓋，之後3天不想吃喝，見食即嘔，閉上眼就見到那大黃狗可憐巴巴的眼神。