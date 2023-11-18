台灣政壇素來分藍營、綠營、白營，依次是以國民黨、民進黨和民眾黨為代表。綠營最抗拒兩岸統一，藍營、白營的立場則較具彈性，尚能與北京保持良好關係。

2019年香港爆發反修例風波，不少好事者由是造謠，說北京推行的「一國兩制」已經破產，要想和平統一台灣，再無希望。2022年，時任美國眾議院議長佩洛西不顧北京反對，堅持竄訪台灣，此舉公然挑戰大陸的底線，解放軍決定還以顏色，一舉封鎖台灣海峽，再試射多枚導彈，飛越台島上空。這次軍事演習持續多天，也將兩岸的緊張關係，推到近40年來的最高點。

很多人以為，經歷了香港反修例風波，與佩洛西訪台引發的危機之後，台灣人會對大陸畏如蛇蠍，主流民意將全面傾向綠營，民進黨在往後的選舉，躺着都能勝出。相對之下，立場較親共的藍白兩營，不少人估計會給連根拔起，在台灣政壇再沒戲可唱。

然而事實並非如此，台灣上一次「九合一」地方選舉是在去年年底舉行，民進黨原以為乘着佩洛西來訪的餘勢，再大肆炒作台海危機，選民的支持票會滾滾而來。到頭來，民進黨卻大失預算，在是次選舉中，遭受到歷來最大的挫敗，國民黨成了大贏家。

為迎戰2024年總統選舉，日前台灣的藍白兩營更達成協議，共同推選出支持度最高的候選人，出戰民進黨的賴清德。依目前走勢看來，民眾黨柯文哲的支持率，略高於國民黨的侯友宜，明年總統選戰，或許會是柯賴之爭，但藍白陣營不管由誰出選，只要整合成功，民進黨人在總統寶座上，就不容易坐得牢。民進黨一旦失勢，兩岸關係便有望緩和。