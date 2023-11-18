舉世矚目嘅「習拜會」喺美國三藩市舉行，雙方達成20多項共識，恢復一系列軍事聯繫機制，確實令近年處於緊張嘅中美關係有緩和迹象，喺管控分歧上，「求同」確有一定進展，正如中國外交部表示，兩國元首就事關中美關係嘅戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平及發展嘅重大問題，坦誠深入地交換意見；白宮則指二人就一系列雙邊及全球問題展開坦誠及建設性的討論。拜登形容呢次會談係雙方迄今為止最具建設性、最富有成效的討論。

之不過，一討論到台灣問題，便顯得格格不入，甚至各自表述。習近平深入清晰表達台灣問題係中美關係中最重要和最敏感嘅問題，指美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一，並強調「中國終將統一，也必然統一」。對於有報道指解放軍計劃在2027年或者2035年對台灣採取軍事行動，習近平否認存在呢啲計劃。

而拜登喺台灣問題上則顧左右而言他，一味糾纏於「人權」問題，口說不支持「台灣獨立」，「一個中國」政策不變，卻反對兩岸任何一方單方面改變現狀，期望兩岸雙方和平解決分歧。拜登連「停止武裝台灣」也不敢談及，要佢支持中國和平統一，無異於向和尚借梳！台灣問題相信仍是中美關係邁向願景嘅最大絆腳石。

習近平亦稱，中共自建政以來，中國沒有主動挑起過任何一場戰爭和衝突，沒有侵佔過別國一寸土地。拜登未知是否聽得出此中「有真意」，當今世上紛擾戰火不斷，不就是老美到處煽風點火搞出來的嗎？美國有好戰嘅基因！之所以喺台灣問題上同北京有巨大差異，無非係好做架樑嘅基因已然深植。