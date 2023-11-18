全球矚目的「習拜會」順利舉行，中美忽然吹起暖風。國家主席習近平表示，中美兩國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突的後果是無法承受的。只要大家相互尊重、和平共處，中美關係的前景是光明的。而美國總統拜登念茲在茲的重啟兩國軍事溝通，據報獲得中國同意，如願以償。眾所周知，今次APEC峰會由美國主辦，要是欠缺這場習拜會，肯定黯然無光，如今中國算是給足了美國面子。本港許多親西方評論認為，中國房地產不景，經濟增長放緩，急需美國打救，因此才會忽然對美方放軟態度。事實真是如此嗎？

作為全球兩個大國，中美不打交道確是不行。儘管中國疫後經濟表現未如理想，但對比起全球其他國家，已是綽綽有餘。反觀美國目前面對許多亂象，特別是經濟方面，比中國更不濟。單是國債已達天文數字，失業率又不斷上升，何況通脹如影隨形，工潮此起彼伏，怎一個亂字了得。更不必說，國際局勢惡浪洶湧，美國深陷曠日持久的俄烏戰爭，現在又突然來了一場以巴之戰，要是跟中國無法恢復軍事溝通，一旦出現誤判，擦槍走火，後果必然是災難性。以美國現在的國力，實在無力再兼顧多一條台海戰線。兩害相權取其輕，跟中國暫緩惡鬥，大家談談生意經，亦屬緩兵之計也。

說到底，國與國之間的交往，首要講求利益，同時講求實力。沒錯，中國崛起是美國心頭之患，美國絕對不容許被中國爬頭，但由特朗普時代開始，美國傾盡全力反華，數年下來，中國依然不動如山，證明要遏止中國崛起已是不可能。中國作為全球最大市場，又是製造業大國，美國商界根本離不開中國。別說脫鈎不可能，一些大企業大資本家如馬斯克等，還不斷加大在中國的投資。習近平特別與美國商界舉行晚宴並發表講話，反映中國對美商極為重視，畢竟中美關係的基礎和希望在民間。

事實上，跟拜登打交道以來，北京已深知華府說話並不算數，去年習拜會在印尼峇里島上演，拜登信誓旦旦承諾「五不四無意」，結果卻全部走數，不僅處處針鋒相對，更藉着台灣問題搞搞震。領教過華府的言而無信，倒不如將中美友好關係寄託在商界和民間，藉着中國強大的市場優勢籠絡民心。

再說，美國黨爭激烈，加上明年就是大選，即使民主黨欲跟中國修好，共和黨亦必會抬槓，何況民主黨裏頭也有大量反華政客。君不見，今年初的「間諜氣球」事件，令說好了的布林肯訪華之行告吹，拜登還被輿論牽住鼻子走，出動軍機將氣球擊落，中美關係跌破新低。至於早前參眾兩院政客提出跨黨派法案，點名49位香港官員和法官，要求制裁，在在說明樹欲靜而風不息，當地反華勢力極大，政客不破壞中美關係不罷休。如果說，未來又有翻版氣球事件發生，絕對不足為奇。