中美三藩市元首峰會，中方一再提到關注美國「武裝台灣」的問題，這是一個新的提法。

過去，北京論及中美關係、美國對華動作、美台關係時，多用「對台售武」、「干預中國內政」，今次明確提出了美國是在「武裝台灣」。這個揭示，把美國「干預中國內政」具體化。美國這一舉動，對中國內政的干預顯然高出「對台售武」，揭示了引發中美在台灣問題上，軍事衝突乃至爆發戰爭的危險性和危害性大大增強。可以肯定，今次中美元首峰會，中方一定非常嚴肅地向美方提出這個問題。

這是中美關係最具實質性的問題，是中國核心利益的核心，涉及中國的主權、領土完整和安全，然而今次元首峰會顯示，這一問題並未談出結果。從美方一貫的立場和對華博弈、把台灣當成棋子及對台「承諾」來看，美方是不會承認正在「武裝台灣」的，更不會放棄他們的做法。

在美國利用台灣為棋子，與北京博弈的全過程中，華府始終堅持的基本方針，就是通過「武裝台灣」、「加強安保」對抗大陸武力統一台灣；白宮始終認為，「武裝台灣」的力度愈大，愈能「阻遏大陸對台動武」。過往大陸的軍力、實力還不夠強大，美國可以「比較放心」地把「武裝台灣」維持在「對台售武」的層面。然而，隨着大陸軍力、國力快速增強，兩岸力量對比懸殊，美國出售再多再先進的武器也無濟於事。於是，這些年美國把對台售武調整為「從實戰出發」、「從全民抵抗出發」，並派駐大量軍事人員訓練台軍，把「對台售武」提升為「武裝台灣」。事實上，由「武裝台灣」到軍事介入台海之戰再到出兵參戰，又向前邁進了一步。

美國的這種軍事準備動作升級，台灣當局是樂見的。現在，美國對台售武已遠遠不能夠為它對抗大陸武統撐腰打氣，「武裝台灣」可以令台灣稍為安心。然而中美都知道，即使美國出兵也沒有用，何況「武裝台灣」乎？