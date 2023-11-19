國家主席習近平近日訪美，出席當地友好團體舉辦的歡迎宴會，他在演講中說：「我經常講，中國人民反對的就是戰爭，求的就是穩定，盼的就是天下太平。中華民族偉大復興的實現離不開和平穩定的國際環境。我們決不會走通過戰爭、殖民、掠奪、脅迫等方式實現現代化的老路。」

習近平主席的講話，很值得人們細味，他不是在空喊口號，而是發自肺腑，為了加強語氣，還特別強調這番話是「經常講」的，意思是指，這個信念讓他念茲在茲，不敢頃刻或忘。

中華人民共和國成立以來，從不好戰，習主席領導下的中國，更不喜歡動戈兵。然而，近年反華勢力不停造謠，更編織出好幾個理由，將解放軍說成是快要動武的樣子。這些理由包括：第一，中國承平太久，解放軍疏於戰陣，必須尋求一戰，才能磨礪刀兵；第二，目前中國經濟不景，社會內外交困，須盡快對外求戰，以轉移國民視線；第三，現任領導層在戰場上，尚未建立大功勳，對國家統一大業，表面上亦未有大貢獻，故在他們任內，定然會全力收復台灣，以求青史留名，即使動用武力，亦會在所不惜。

上述三種理由，以第三種唱得最盛，但是本欄早已講過，此說毫無根據，純屬主觀臆測。或許習主席正是為了平息謠言，才語重心長，特意敬告世人：「中國人民反對的就是戰爭，求的就是穩定。」

據說習主席訪美期間，有美國官員當面質問，北京是否打算在2027或2035年攻打台灣。此話問得沒頭沒腦，傳聞讓習主席頗感惱怒，馬上回敬說，北京根本沒有這個計劃，也沒有人向他講過這樣的計劃。