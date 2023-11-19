每次台灣總統選舉，有關兩岸關係的政綱都是各候選人的重中之重，也是民進黨最大的勝選武器。但依我來看，統獨議題更多是被政客操弄的一個偽議題。目前很少台灣人支持統一，支持馬上獨立建國的也不多，大部分台灣人都害怕戰爭，希望能夠維持現狀，也就是追求實質獨但不宣獨，盡量拓闊生存的空間。

所以現在藍、白都不再談統，因為知道主流民意不支持。綠營則一直在畫獨的大餅，但也沒有時間表和路線圖，畢竟獨立並不是民進黨可以說了算，還是要聽美國。換言之，各黨派的所謂統獨議題很多時候只是打嘴炮，並無實質內容可言。

值得注意的是，今次民進黨料將推出「賴蕭配」，是希望最大限度地凝聚想獨的民意。蕭美琴曾兩次被北京列為台獨頑固分子黑名單，再加上賴清德有「台獨金孫」的稱號，基本上是獨派晒冷。相反，「藍白合」成功，則是整合了島內相對不喊獨的支持者，當中的關鍵在於正副手分配。「柯正侯副」是對民進黨最不利的結果，因為國民黨動員能力相對強，支持者會繼續投票；而柯文哲做正、侯友宜做副，對中間選民的吸引力較大。

「藍白合」成功，最大的原因在於國民黨答應革新聯合政府的制度。雙方同意成功執政的話，未來除國防、外交、兩岸議題由總統決定，其餘部門原則上依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。如此安排，可以釋除民眾黨對自己權力被國民黨侵吞的擔憂。

這種兩黨甚至多黨聯合執政在外國屢見不鮮，在台灣卻是新事物，過往的大選有過兩黨聯手但沒有成功當選。若國民黨和民眾黨可恪守承諾，能夠成功上台並衷誠合作，倒是台灣政壇的一大進步。