昨日談到，美國總統拜登與國家主席習近平會面時表現友善，又晒手機舊相，又為習夫人預祝生日。但轉個頭來在回應記者提問時，拜登又再次形容習近平為「獨裁者」，令人質疑其對華立場反覆。隨後又有影片流出，顯示當拜登說出「獨裁者」一詞時，台下的美國國務卿布林肯隨即面容扭曲，狀甚沮喪，似在暗示其老闆當時只是一時失言，而並非刻意玩弄中方。

其實拜登當日不止一次失言，他在費羅麗莊園門口送別習近平時，忽然大讚對方的座駕漂亮，並探頭望入車內，幾乎以為他想鵲巢鳩佔，習近平則冷冷回應這是國產的「紅旗」車輛。

美國汽車業近年被價廉物美的中國製車輛打殘，導致業務持續萎縮，工人加薪無望，繼而引發大規模罷工行動。拜登不久之前才破格以現任總統身份，現身汽車工會活動為罷工工人打氣，現在又突然大讚中國國產車輛長他人志氣，難道又是言語「失禁」？也有人估計，拜登即將八十有一，可能他根本認錯了習近平的座駕為美國貨，將「紅旗」與自己的「野獸」專車搞亂了。

事實上，拜登曾將烏克蘭與伊拉克撈亂、將烏國總統澤連斯基說成俄國總統普京、在加拿大國會演說時將加國稱為中國、在記者會上說自己已夠鐘入睡，以至忘記了英女王與某位美國女議員已去世。不少美國人早認定拜登患了老人癡呆症，今次「習拜會」後的兩次失言，相對已不算太嚴重。

拜登最危險的失言是有關台灣問題，包括不止一次偏離官方的模糊政策，聲言若大陸武力攻台，美國將出兵保衞台灣，又透露美國已制訂了一套「毀滅台灣計劃」，要其幕僚不斷為他澄清。但到底他是純粹失言，還是呆子吐真言，便只有時間才能告知。